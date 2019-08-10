Любовь Соболь задержали перед митингом в Москве

Полиция пришла в Центр сбора подписей на Рождественском бульваре в Москве. Находившуюся в центре Любовь Соболь задержали, о чем она сама рассказала в Twitter. В центре проводят обыски, Любовь Соболь увезли в неизвестном направлении.

ГУ МВД позднее сообщило, что на госпожу Соболь пожаловались организаторы сегодняшней согласованной акции в центре Москвы. Они якобы обратились в полицию с заявлением о том, что госпожа Соболь «и другие участники митинга собираются организовать провокации» на акции.

Силовики также пришли в офис, где располагается студия «Навальный Live». Как сообщается в аккаунте студии в Twitter, дверь в офис взломали, сотрудников задерживают. У них также отбирают технику, в том числе мобильные телефоны.

Позднее «Апология протеста» сообщила, что обыске в Центре сбора подписей и в студии проходит в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ).

Напомним, сегодня, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный митинг в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали одного участника акции — молодого человека с листовками в футболке с надписью «Свободу Егору Жукову» (он арестован по делу о массовых беспорядках 27 июля). Его везут в ОВД «Басманный», чтобы проверить, откуда у него листовки.

По данным «Белого счетчика», к 14:00 на митинг пришли 7,2 тыс. человек. Заявленное число участников — 100 тыс. человек.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.