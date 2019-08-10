Пришли с миром

От 50 до 60 тыс. человек приняли участие в митинге за честные выборы на проспекте Сахарова. Это неофициальные данные движения «Белый счетчик». В МВД насчитали почти в три раза меньше — около 20 тыс.

Во время митинга активисты снова жаловались на проблемы с сотовой связью, рассказал корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко: «Тот участок проспекта Сахарова, который отведен для этой акции, практически полностью заполнен. Новости доходят, но плохо, потому что связь работает ужасно, интернет практически совсем не функционирует, голосовая связь тоже работает с перебоями. О задержании Любови Соболь в какой-то момент рассказали со сцены, люди негодуют, скандируют “отпускай”. К сотрудникам полиции cо сцены было достаточно много обращений примирительного характера, людям в бронежилетах и касках говорили: мы вам не враги, мы собрались здесь мирно. Я видел достаточно много плакатов, на которых было написано, например, “мы без оружия” или “мы пришли мирно”.

То есть достаточно много собравшихся подчеркивают, что это мирный протест, а не попытка организации каких-то беспорядков.

Я бы не сказал, что полицейские ведут себя агрессивно, в некоторых случаях они даже, наоборот, помогают. Так, понимая, что у рамок скапливались слишком большие очереди, были организованы дополнительные пути прохода на территорию митинга. Инцидентов или стычек не наблюдалось».

За несколько дней до согласованного митинга многие общественные деятели призвали своих подписчиков выйти на акцию. В их числе были музыкант Noize MС, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский, писатель Борис Акунин, телеведущая Татьяна Лазарева и журналист Владимир Познер. Последний рассказал “Ъ FM”, что не смог присутствовать на акции: «Я, к сожалению, не был, потому что нахожусь в отпуске за границей. Если бы я находился в Москве, то, конечно, пошел бы на митинг. Я только могу надеяться на то, что такого рода проявления протеста и желания изменить ситуацию к чему-то приведут. Не могу ничего гарантировать, да и никто не может, но я очень на это надеюсь».

На проспект Сахарова пришли журналист Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, блогер Данила Поперечный. На акции также выступил журналист Леонид Парфенов. В своей речи он назвал ОМОН «главным хипстером Москвы», поддержал студента Егора Жукова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках, и в конце зачитал реп.

Завершился митинг за честные выборы концертом. Ранее мэрия заявила, что музыкальные выступления групп «Кровосток» и IC3PEAK, а также рэпера Face незаконны, так как они не согласованы с властями. Но музыканты все равно вышли на сцену. В числе выступавших со сцены была и писательница Людмила Улицкая. “Ъ FM” попросил ее оценить, как прошла акция: «Все прошло замечательно, я видела огромное количество людей с хорошими лицами, неагрессивных, переживающих за судьбу нашей страны. В том, принесет ли это какой-то положительный эффект, я не уверена, но то, что это было очень хорошее по настроению, стилю и содержанию мероприятие, не сомневаюсь. Было безумное количество людей. Я думаю, что по ощущениям это вполне похоже на Болотную, не было никакой агрессии. Это просто поразительно. Все-таки мы не так давно наблюдали издали Париж с его желтыми жилетами и с битьем витрин, с опрокидыванием машин. Здесь ничего похожего не было».

Изначально власти Москвы согласовали акцию на два часа. Но протестующие окончательно покинули проспект Сахарова только через час после официального завершения мероприятия. Беспорядков на митинге не зафиксированео, отметил председатель СПЧ Михаил Федотов: «Никаких нарушений я не заметил, наоборот, полиция сделала все для того, чтобы людям было удобно. Они выделили для акции всю проезжую часть. Но когда людей оказалось больше, чем предполагалось, они раздвинули загородки, таким образом дали возможность митинговать не только на проезжей части, но и на широких тротуарах. Сотрудников полиции было достаточно, чтобы обеспечить порядок».

Корреспондент "Ъ FM" — о согласованной акции в Москве Читать далее

Одновременно с митингом на проспекте Сахарова власти Москвы организовали в Парке Горького бесплатный музыкальный фестиваль Meat&Beat. Его хэдлайнером стал Егор Крид. Но, судя по фотографиям и видео из парка, на него пришли буквально несколько десятков человек. После завершения согласованного митинга на проспекте Сахарова некоторые его участники попытались дойти до здания администрации президента на «Китай-городе».

Лилия Галявиева, Юлия Грицай, Виктория Феофанова