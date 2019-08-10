«После официального завершения митинга некоторые участники остались на проспекте»

Митинг «Вернем себе право на выборы» в Москве продолжился концертом. Ранее мэрия заявила, что музыкальные выступления групп «Кровосток» и IC3PEAK, а также рэпера Face, незаконны, так как они не согласованы с властями. По неофициальным данным, на проспекте Сахарова собралось 40 тыс. человек. По информации МВД, вдвое меньше. Корреспондент "Ъ FM" Владимир Расулов в беседе с ведущей Дарьей Надиной рассказал, как проходила акция.

— Что происходит на проспекте Сахарова? Как ведет себя полиция? Начали ли люди активно расходиться?

— В один момент сложилась довольно любопытная ситуация, потому что некоторые люди еще продолжали проходить через рамки, чтобы попасть на митинг, при этом в обратную сторону от сцены шли довольно много горожан. Однако официально выступления закончились. Их было довольно много: практически два часа со сцены звучали речи. Выступал и Леонид Парфенов, и Людмила Улицкая. Причем госпожа Улицкая выступила в стихотворной форме — она прочитала стихотворение, посвященное ОМОНу и Росгвардии. Ее, кстати, было слышно очень плохо, хотя она старалась во весь голос в микрофон говорить, но дальше примерно 50 м уже было сложно различить строфы, которые она зачитывала.

Также выступил член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, тоже один из незарегистрированных кандидатов. И его было слышно довольно хорошо, учитывая, что в целом на митинге были заметны проблемы со звуком. Иногда то ли не работали микрофоны у выступающих, то ли динамики просто не могли донести до всех собравшихся участников акции те речи, которые со сцены звучали.

Могу сказать, что после официального завершения митинга некоторые участники акции остались на проспекте и держать плакаты, но их не очень много. Я видел двух женщин, которые демонстрировали фотоснимки задержаний, произошедших на прошлых, несогласованных акциях протеста. К ним позже присоединился один из молодых людей. Но действительно можно говорить о том, что акция завершилась, и со сцены прозвучала небольшая резолюция. В частности, организаторы митинга потребовали отпустить задержанных на предыдущих акциях, а также отправить в отставку мэра Москвы Сергея Собянина и главу Московской избирательной комиссии городской Валентина Горбунова. Люди даже поднимали руки, когда голосовали, принимают они эту резолюцию или нет.

— СМИ сообщают, что полиция задержала Бориса Золотаревского, одного из сотрудников штаба Ивана Жданова, одного из недопущенных на выборы кандидатов. Именно господин Золотаревский предлагал мирно прогуляться после митинга по столичным бульварам. Сейчас пишут, что его задержали, и, кроме того, сотрудники полиции куда-то увели группу IC3PEAK. И еще, судя по видеотрансляции, около сцены была какая-то активность со стороны полиции, несмотря на то, что уже никаких выступлений не предполагалось.

— Да, на сцене действительно выступлений никаких нет. А вот что касается задержаний, то они действительно состоялись, причем об этом со сцены было громко заявлено. Как было сказано, нарушается закон, но не уточнялось, кого конкретно задерживают. Но это, в любом случае, вызвало недовольство собравшихся на проспекте. Что касается активных действий полиции, то они действительно могут иметь место, поскольку обычно в таких случаях, когда акция официально завершена, правоохранители начинают группироваться и, что называется, зачищать территорию.