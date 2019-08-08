Фестиваль Meat&Beat недосчитался музыкантов

Парк Горького объявил о проведении 10 августа «грандиозного концерта звезд хип-хопа и поп-музыки». Организаторы пообещали накормить посетителей мясом по рецептам лучших московских ресторанов. Как выяснилось, от участия в музыкально-гастрономическом фестивале Meat&Beat отказались четыре исполнителя, хотя изначально их имена были в афише. “Ъ FM” пообщался с артистами, которые были в заявке, и попросил их подтвердить участие. Подробности — в материале Ивана Якунина и Назара Касеева.

В целом решение о проведении музыкального фестиваля в тот же день, что и митинг на проспекте Сахарова, сложно назвать неожиданным: неделю назад во время несогласованной акции в центре города в Парке Горького прошел фестиваль «Шашлык Live». На этот раз программа схожая — мясо и музыка.

Но что-то пошло не так, и исполнители начали открещиваться от выступлений. Например, концертный директор группы OQJAV Ольга Чучадеева рассказала “Ъ FM”, что они свое согласие на концерт не давали: «Релиз был разослан без согласования, мы не подписывали никого договора с ними. Они говорили, что нужно какое-то время, чтобы город вообще решил, хочет он нас или нет. Я сказала, что мы точно не можем, на что последовал ответ: “К сожалению, релиз был разослан”».

Группа «Курара» рассказала подписчикам, что предложение об участии они получили только 6 августа, что наталкивает на мысль о некой суматохе при подготовке. Такая же история с певицей Ритой Дакотой — в беседе с “Ъ FM” она заявила, что на эту дату у нее другие планы: «Это неправда, я не пою на этом фестивале. В этот день я буду в Минске, лечу к ребенку. Я узнала, что принимаю участие в фестивале, когда мне стали звонить СМИ».

Аналогичная ситуация была и неделю назад с фестивалем «Шашлык Live». Некоторые артисты, заявленные в афише, отказались выступать, объяснив это не только спешкой, но и тем, что событие отвлекает москвичей от гражданской активности. То же самое происходит и сейчас: от выступления отказалась певица Manizha, написав в Instagram, что музыка должна объединять людей вне зависимости от политических убеждений. Такое поведение кажется странным концертному директору Бьянки Вадиму Примаку — артистка собирается выступать на фестивале 10 августа, и, по его словам, это было согласовано давно: «Это все глупости. Что они говорят? Это мероприятие организовано на уровне правительства Москвы для города и молодежи. А на митинге все соберутся, опять переругаются друг с другом и все».

Мэрия утверждает, что прошлый фестиваль прошел успешно — его посетили 300 тыс. человек. Правда, не все этим подсчетам поверили: на концерте Rammstein в «Лужниках» было в три раза меньше. Но фестиваль Meat&Beat может поставить рекорд — хэдлайнером заявлен Егор Крид. Его менеджер Прохор Громов подтвердил “Ъ FM” участие певца: «Этот фестиваль был подтвержден достаточно давно, когда никаких митингов не планировалось, я про них не в курсе. Наш проект вне политики. То, что он приурочен к каким-то акциям, мы не в курсе».

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Репетиционные проблемы грядущего фестиваля не ограничиваются отписавшимися артистами. У пользователей в Сети возникли вопросы к названию. Meat — это мясо, с этим все понятно. Beat, с одной стороны, вполне музыкальный термин, а с другой — это слово можно перевести как «удар». Так что ассоциации могут быть разными.

В пресс-службе Парка Горького отказались от комментариев.

Как стало известно «Би-Би-Си», на Meat&Beat также пригласили рэпера Face. Однако он выбрал другую площадку — собирается выступить в 10 августа на проспекте Сахарова перед протестующими. Вместе с ним это сделают группы «Кровосток» и IC3PEAK. Но пока концерт под вопросом. Московские власти называют его незаконным, организаторы с этим не согласны.