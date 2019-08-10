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Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

«Пройти сквозь оцепление сил правопорядка было практически невозможно»

Корреспондент "Ъ FM" — о действиях полиции в центре Москвы

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В центре Москвы, по данным портала «ОВД-Инфо», задержали почти 150 участников несогласованной акции. По официальной информации, задержаны 136 человек. Часть протестующих после завершения митинга на проспекте Сахарова направилась в сторону станции метро «Чистые пруды» и далее к «Китай-городу». Улица Маросейка, Лубянский проезд и Большой Спасоглинищевский переулок оказались перекрыты, сообщают корреспонденты "Ъ FM". Ильинский сквер оцепила полиция. Правоохранители предупреждали людей, что акция не согласована и просили их разойтись. В окрестностях Старой площади были усилены меры безопасности. О происходящем корреспондент "Ъ FM" Владимир Расулов рассказал ведущему Рамазу Чиаурели.


— Что происходило в районе станции метро «Китай-город»?

— Я находился на одной из парковок на Славянской площади, которую практически оцепила Росгвардия. Бойцы стояли на расстоянии в 2 м друг от друга. Они перешли улицу и начали смыкать кольцо вокруг Славянской площади.

Кроме того, был любопытный момент, когда бойцы ОМОНа образовали небольшой коридор как раз на пути к вестибюлю станции «Китай-город», и людей, вытесняя из сквера, в общем-то, по сути, провели к этому коридору. Случилось так, что ОМОН остановился как бы на месте, практически окружив часть из протестующих, а последние, в свою очередь, стояли и смотрели на ОМОН. При этом ничего не происходило. Так что сложилась ситуация, когда часть из активистов, которая осталась на площади, не могла с нее выйти, а подход, например, в сторону «Китай-города» тоже был закрыт сотрудниками ОМОНа. Причем там они стояли, плотно взявшись за руки, и пройти сквозь это оцепление было практически невозможно.

— Кроме оцепления и вытеснения протестующих, какие-то еще активные действия сотрудники правопорядка применяли?

— Находясь здесь, я видел автозаки, но в эти автозаки людей не помещали, по крайней мере, на моих глазах, несмотря на то, что протестующие периодически скандировали лозунги. Например, «Допускай» был одним из самых популярных сегодня и на согласованной, и на несогласованной акциях. Кроме того, нельзя было пройти в сторону Варварки. Там какое-то время, помимо сотрудников полиции, находилась в большом количестве пожарная техника, причем с включенными спецсигналами. Сотрудники экстренной службы были видны даже возле администрации президента, но потом эти пожарные расчеты снялись оттуда.

При этом автомобильное движение как раз по Варварке правоохранители не перекрывали.

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