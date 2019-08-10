Митинг «Вернем себе право на выборы» в Москве завершился

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился согласованный митинг «Вернем себе право на выборы». Корреспондент “Ъ” сообщает, что люди начали расходиться.

Напомним, на акцию было заявлено число 100 тыс. участников. МВД сообщало о 20 тыс., «Белый счетчик» — о 49,9 тыс. участников. В поддержку столичного митинга сегодня также прошли акции в нескольких регионах. По данным «ОВД-Инфо», в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону были задержаны 66 человек — 8, 51 и 7 соответственно.

Напомним, после митинга штаб оппозиционера Алексея Навального призвал выйти на несогласованную акцию — «мирную прогулку». Пока непонятно, направляются ли участники митинга на эту «прогулку». Полиция и СКР призывали не участвовать в несанкционированных акциях и предупреждали об ответственности.

До начала согласованной акции силовики ворвались в Центр сбора подписей на Рождественском бульваре. ОМОН пришел и на резервную студию «Навальный LIVE». Позднее «Апология протеста» сообщила, что обыске в Центре сбора подписей и в студии проходит в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ).

Митинги за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проводятся в Москве с июля. Самой крупной стала акция 20 июля, собравшая около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). Еще два несанкционированных митинга прошли 27 июля и 3 августа. По данным «ОВД-Инфо», на июльском митинге задержали 1373 человек, а 3 августа — 1001 человека. Из них более 100 были арестованы.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.