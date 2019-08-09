Суды арестовали 113 человек после несанкционированных акций в Москве

Московские суды привлекли более тысячи человек к административной ответственности по итогам двух несанкционированных акций в центре Москвы, сообщили «Интерфаксу» в Мосгорсуде. Арестованы 113 участников акций, административные штрафы получили еще 880 человек.

Представитель Мосгорсуда уточнила, что в московские суды поступило 1199 дел по акции 27 июля и еще 715 — по акции 3 августа. По акции 27 июля нерассмотренными осталось порядка 390 административных протоколов, по акции 3 августа — 513. При этом большинство участников акции привлечены по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка правил проведения митинга).

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получили более 100 человек.

СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Под арестом уже находятся 12 человек (Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев). ТАСС сообщил о 13-м возможном фигуранте по делу о массовых беспорядках.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».