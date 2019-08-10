Более 50 человек задержали на акции в Санкт-Петербурге

На акции в защиту честных выборов и солидарности с московской оппозицией в Санкт-Петербурге задержали более 50 человек. По данным “Ъ”, всего у Гостиного двора собралось более двухсот граждан.
В частности, задерживали и фотографа издания Александра Петросяна. Оба раза его отпустили.
Кроме того, неизвестный провокатор плеснул газ из перцового баллончика в человека с плакатом. Оба были задержаны.
Митинг проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «Белого счетчика» на 15:30, на акцию пришли 47,2 тыс. человек. Полиция заявила о 20 тыс. участниках.
В поддержку столичной акции также идут митинги в регионах. В частности, акции прошли во Владивостоке, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Томске, Хабаровске.
Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.
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