Более 50 человек задержали на акции в Санкт-Петербурге

На акции в защиту честных выборов и солидарности с московской оппозицией в Санкт-Петербурге задержали более 50 человек. По данным “Ъ”, всего у Гостиного двора собралось более двухсот граждан.

В частности, задерживали и фотографа издания Александра Петросяна. Оба раза его отпустили.

Кроме того, неизвестный провокатор плеснул газ из перцового баллончика в человека с плакатом. Оба были задержаны.

Митинг проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным «Белого счетчика» на 15:30, на акцию пришли 47,2 тыс. человек. Полиция заявила о 20 тыс. участниках.

В поддержку столичной акции также идут митинги в регионах. В частности, акции прошли во Владивостоке, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Томске, Хабаровске.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург