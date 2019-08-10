Члены СПЧ призвали не участвовать в несогласованных акциях в Москве

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвали граждан «не поддаваться на провокации» не участвовать незаконных мероприятиях после завершения согласованной акции на проспекте Академика Сахарова в Москве. Обращение подписали члены СПЧ Игорь Борисов, Александр Брод, Шота Горгадзе и Максим Замшев, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться»,— подчеркивается в заявлении. Члены СПЧ отметили, что призывами на несогласованные акции «некоторые оппозиционные политики продолжают демонстрировать явное неуважение к закону, ко всем остальным кандидатам, законопослушным избирателям».

Сегодня в Москве на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный митинг «Вернем себе право на выборы». Заявленное число участников — 100 тыс. человек. По данным Белого счетчика, к 14:00 на проспект пришли 7,2 тыс. человек. Почти сразу после начала полиция временно закрыла проход на митинг из-за большого числа желающих пройти на акцию.

В поддержку столичного митинга сегодня прошли акции в нескольких регионах. Ранее представители штаба Алексея Навального призвали после окончания мероприятия провести «мирную прогулку» по бульварам. Полиция пообещала «немедленно пресекать угрозы общественному порядку». Позднее «Апология протеста» сообщила, что обыске в Центре сбора подписей и в студии проходит в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ).

До начала акции в силовики ворвались в Центр сбора подписей на Рождественском бульваре. ОМОН пришел и на резервную студию «Навальный LIVE». Правозащитники сообщают об одном задержанном — молодой человек раздавал листовки в футболке с надписью «Свободу Егору Жукову». Кроме того, в штабе Навального задержали ведущих прямого эфира Алексея и Олега Яковлевых.

Митинги за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проводятся в Москве с июля. Самой крупной стала акция 20 июля, собравшая около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). Еще два несанкционированных митинга прошли 27 июля и 3 августа. По данным «ОВД-Инфо», на июльском митинге задержали 1373 человек, а 3 августа — 1001 человека. Из них более 100 были арестованы.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.