Атака беспилотников на Ленинградскую область. Главное

Минувшей ночью российские средства ПВО сбили 430 украинских БПЛА. Над Ленинградской областью были сбиты 113 беспилотников. Один из них попал в промзону города Кириши. Обломки еще одного упали на крышу многоквартирного дома во Всеволожске. Подробнее — в подборке «Ъ».