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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Происшествия

Атака беспилотников на Ленинградскую область. Главное

БПЛА упали на жилые дома и промзону в Ленинградской области
Обновлено
Минувшей ночью российские средства ПВО сбили 430 украинских БПЛА. Над Ленинградской областью были сбиты 113 беспилотников. Один из них попал в промзону города Кириши. Обломки еще одного упали на крышу многоквартирного дома во Всеволожске. Подробнее — в подборке «Ъ».

Иван Водопьянов / Коммерсантъ

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Ленинградская область

  • Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении минувшей ночью 113 украинских беспилотников.

  • Осколки БПЛА упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске.

  • В результате падения обломков БПЛА погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже дома, сообщил губернатор.

  • Для жителей дома организован пункт временного размещения (ПВР), сообщила в «Максе» глава Всеволожского района Лира Бурак.

  • Беспилотник ВСУ попал по территории предприятия КИНЕФ в городе Кириши. В результате возник пожар, который по состоянию на 10:30 мск был локализован, сообщил губернатор области.

  • Также было повреждено оборудование теплоснабжения города Кириши. Теплоснабжение к утру было восстановлено.

  • Еще один БПЛА попал в квартиру в Киришах. Жильцы квартиры были эвакуированы, эвакуация подъезда не потребовалась, уточнил господин Дрозденко.

Регионы России

  • Всего за прошедшую ночь (с 20:00 мск 8 ноября до 08:00 мск 9 ноября), по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО уничтожены 430 украинских беспилотников.

  • БПЛА были сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым, сообщает Минобороны.

  • По подсчетам ТАСС, режимы опасности из-за налета беспилотников действовали в 22 регионах России.

  • Губернатор Брянской области сообщил, что за последние сутки над регионом были сбиты 192 БПЛА.

  • Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о 57 сбитых украинских беспилотниках за прошедшие сутки.

Атаки беспилотников
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Авторы

  • Кирилл Сарханянц
    Кирилл Сарханянц
    ведущий выпускающий редактор