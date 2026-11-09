Атака беспилотников на Ленинградскую область. Главное
Ленинградская область
Губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении минувшей ночью 113 украинских беспилотников.
Осколки БПЛА упали на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске.
В результате падения обломков БПЛА погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже дома, сообщил губернатор.
Для жителей дома организован пункт временного размещения (ПВР), сообщила в «Максе» глава Всеволожского района Лира Бурак.
Беспилотник ВСУ попал по территории предприятия КИНЕФ в городе Кириши. В результате возник пожар, который по состоянию на 10:30 мск был локализован, сообщил губернатор области.
Также было повреждено оборудование теплоснабжения города Кириши. Теплоснабжение к утру было восстановлено.
Еще один БПЛА попал в квартиру в Киришах. Жильцы квартиры были эвакуированы, эвакуация подъезда не потребовалась, уточнил господин Дрозденко.
Регионы России
Всего за прошедшую ночь (с 20:00 мск 8 ноября до 08:00 мск 9 ноября), по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО уничтожены 430 украинских беспилотников.
БПЛА были сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым, сообщает Минобороны.
По подсчетам ТАСС, режимы опасности из-за налета беспилотников действовали в 22 регионах России.
Губернатор Брянской области сообщил, что за последние сутки над регионом были сбиты 192 БПЛА.
Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о 57 сбитых украинских беспилотниках за прошедшие сутки.