Мерц допустил личную встречу с Путиным на саммите G20 в Майами
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не будет избегать разговора с президентом России Владимиром Путиным, если тот поучаствует в декабрьском саммите «Группы двадцати» (G20) в Майами. Об этом он рассказал в интервью газете Westfalenpost.
Господин Мерц отметил, что политика предполагает общение даже с теми, у кого взгляды противоположны. «Если он (Путин.—"Ъ") там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать»,— подчеркнул канцлер.
С мая 2025 года, когда Фридрих Мерц стал канцлером Германии, он еще ни разу не общался с Владимиром Путиным лично или по телефону. При этом он неоднократно говорил о важности диалога Европы с Россией по украинскому урегулированию. Относительно участия российского президента в саммите G20 пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что окончательное решение еще не принято.