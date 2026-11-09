Минобороны России сообщило об ударе по Глобинскому заводу в Полтавской области
Российские военнослужащие нанесли удар беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры, местам производства и хранения БПЛА, а также морским судам с военным имуществом на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в Полтавской области атакован Глобинский завод, на котором собирали и хранили беспилотники большой дальности. В Киевской области под удар попала электроподстанция в районе населенного пункта Белая Церковь, а в Днепропетровской — электроподстанция в районе Кривого Рога. В Черкасской области поражена электроподстанция в районе Черкассов, в Винницкой — тяговая электроподстанция.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы под удар попал сухогруз. В Минобороны уточнили, что на судне находились вооружение и военное имущество для ВСУ.
Накануне оборонное ведомство отчитывалось об атаке на подстанцию напряжением 330 кВ «Каменская» в Днепропетровской области, которая снабжала электричеством предприятия ВПК Украины. Также были поражены два судна, перевозившие грузы для нужд ВСУ: контейнеровоз в порту Черноморск и сухогруз в Черном море.