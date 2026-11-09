Минобороны России сообщило об ударе по Глобинскому заводу в Полтавской области

По данным ведомства, в Полтавской области атакован Глобинский завод, на котором собирали и хранили беспилотники большой дальности. В Киевской области под удар попала электроподстанция в районе населенного пункта Белая Церковь, а в Днепропетровской — электроподстанция в районе Кривого Рога. В Черкасской области поражена электроподстанция в районе Черкассов, в Винницкой — тяговая электроподстанция.