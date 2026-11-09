«Пессимизм во многом оправдан»

Однако не до конца понятно, что же в итоге будет с Украиной. Позиция России заключается в том, что диалог нужно вести исходя из реалий, сложившихся на земле. Запад и в первую очередь Европа с этим не до конца согласны (скажем так). А без этого самого согласия договориться будет крайне проблематично. При том что компромисс на сегодня явно не просматривается.