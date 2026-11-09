«Пессимизм во многом оправдан»
Дмитрий Дризе — о предстоящих переговорах в Абу-Даби
Прекрасная сделка или очередной тупик? 10-11 ноября в Абу-Даби возобновляются трехсторонние переговоры в формате Россия — Украина — США. В частности, российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Другие участники — заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба Игорь Костюков и Владимир Жигарловский. Дональд Трамп накануне продемонстрировал оптимистичный настрой. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе больших сенсаций не ждет.
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После почти девятимесячного перерыва в Абу-Даби возобновляются трехсторонние переговоры в формате Россия — Украина — США. Дональд Трамп в своем стиле обещает в итоге «прекрасную сделку», которая обеспечит интересы в том числе и Европы. Судя по всему, речь идет о тех самых «красных линиях» между Российской Федерацией и Западом, которые предполагалось начертить еще пять лет назад. Соответствующий манифест, как известно, был направлен Россией непосредственно в Белый дом и секретариат НАТО в декабре 2021 года.
И вот сейчас Вашингтон фактически готов возобновить обсуждение данной темы — так это можно понять. Кроме того, это повод подключить к диалогу и европейских представителей. К слову, официальный Париж анонсировал участие во встрече представителей ЕС. Американский спецпосланник Джаред Кушнер предположил, что строительство новой архитектуры региональной безопасности можно начать с возобновления работы совета «Россия — НАТО», который прекратил свое существование после крымской весны 2014 года.
Это, при желании, можно посчитать неким результатом проводимых консультаций. Между тем нужно напомнить, что после российского послания в декабре 2021-го переговоры активно проводились, западные лидеры посещали Москву, имело место телефонное общение. В результате случилось то, что случилось. Считается, что одна из основных причин провала — принципиальная позиция администрации Джо Байдена и руководства альянса. Они настаивали на том, что двери в НАТО для Украины должны остаться открытыми.
Теперь же союзники фактически отказали Киеву в приеме в указанный выше военный блок.
Дональд Трамп со своей стороны никогда особо не скрывал негативного отношения к современному НАТО и не исключал сокращение американского военного присутствия в Старом Свете. Теперь, если теоретически удастся найти решение, Европа получит со временем гарантии ненападения со стороны РФ. Иными словами, формат переговоров расширяется — и затрагивает также европейскую безопасность.
Однако не до конца понятно, что же в итоге будет с Украиной. Позиция России заключается в том, что диалог нужно вести исходя из реалий, сложившихся на земле. Запад и в первую очередь Европа с этим не до конца согласны (скажем так). А без этого самого согласия договориться будет крайне проблематично. При том что компромисс на сегодня явно не просматривается.
Поэтому особого оптимизма относительно предстоящей встречи в Абу-Даби у мировой общественности не наблюдается.
Тем более что Дональд Трамп, как считается, явно ослаблен после промежуточных выборов в Конгресс, а победившие демократы открыто говорят о возобновлении масштабной поддержки Киева. ЕС также не высказывает бурной радости относительно предстоящей прекрасной сделки. В общем и целом можно рискнуть сказать, что пессимизм во многом оправдан. Тем не менее стороны активно готовятся к предстоящему действу — а если так, то какой-то результат точно должен быть.