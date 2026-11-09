В Крыму ограничили подачу электричества
На всей территории Крыма введены ограничения на подачу света из-за недостаточного объема электричества, поступающего по магистральным сетям. Объекты социальной инфраструктуры запитаны по резервной схеме, сообщила пресс-служба «Крымэнерго».
В энергокомпании назвали эти ограничения вынужденной мерой. Она необходима для разгрузки сетей электроснабжения полуострова и недопущения в них нештатных ситуаций, пояснили в «Крымэнерго».
На прошлой неделе компания заявляла, что энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности из-за аварии на магистральных сетях.