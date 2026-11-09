«Яндекс Маркет» запускает продажи в прямых эфирах мобильного приложения

Оборот розничной торговли России в январе—августе этого года, по данным Росстата, составил 6,06 трлн руб. В целом показатели рынка e-commerce замедляются из года в год. Так, по данным Data Insight, в 2023 году рынок рос на 44%, в 2024 году — на 39%, а по итогам прошлого года — на 19%, до 13,4 трлн руб.