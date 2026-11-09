«Яндекс Маркет» запускает продажи в прямых эфирах мобильного приложения
«Яндекс Маркет» запускает круглосуточные прямые эфиры в своем приложении, рассказали “Ъ” в компании. Новая функция будет доступна для блогеров, которые смогут монетизировать свой контент на площадке, и в будущем — для продавцов.
«Трансляции доступны в отдельной ленте с входом на главном экране приложения. Зритель может выбрать интересующий эфир и в чате попросить ведущего показать детали крупным планом или объяснить, как работает устройство. Ссылка на подборку товаров позволяет перейти от демонстрации к выбору и заказу в приложении»,— говорит представитель сервиса.
Ведущие получают вознаграждение за подготовку и проведение трансляций, даже если зрители не совершают покупок. По текущим данным площадки, средний заработок составляет 5–6 тыс. руб. за один час эфира. На старте доступ получили несколько сотен блогеров из реферальной программы «Маркета». Продавцы также смогут показывать товары в действии, рассказывать о бренде, знакомить зрителей с акциями и отвечать на вопросы потенциальных покупателей, добавили там.
Оборот розничной торговли России в январе—августе этого года, по данным Росстата, составил 6,06 трлн руб. В целом показатели рынка e-commerce замедляются из года в год. Так, по данным Data Insight, в 2023 году рынок рос на 44%, в 2024 году — на 39%, а по итогам прошлого года — на 19%, до 13,4 трлн руб.