Мосбиржа начала дискретный аукцион по акциям «Евротранса» из-за снижения цены
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям ПАО «Евротранс» из-за падения их цены более чем на 20%, сообщила пресс-служба торговой площадки. Аукцион продлится с 9:10 до 9:40 и нацелен на снижение волатильности на рынке.
«Произошло снижение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (21,4 руб.)»,— указано в сообщении Мосбиржи.
По состоянию на 9:15 акции «Евротранса» дешевели на 18,14% — до 17,15 руб. за штуку. Бумаги начали снижаться еще накануне из-за заявления «Трассы» (принадлежит «Евротрансу») о закрытии всех АЗС в стране. Компания располагала 57 заправками в стране: 53 — в Подмосковье, еще четыре — в других российских регионах.