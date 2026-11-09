Politico: Стубб и Стере месяцами тайно готовились к разговору с Путиным
Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере много месяцев готовились к телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет издание Politico.
Беседа состоялась 27 октября по инициативе Хельсинки и Осло. По данным Politico, идею совместного звонка в Кремль двое глав государств «прорабатывали конфиденциально и пришли к выводу, что перед возобновлением переговоров в Абу-Даби крайне важно придать процессу новый импульс». Столь тщательная подготовка, утверждает издание, вызвана тем, что европейские страны больше не доверяют США в вопросе защиты своих интересов.
10-11 ноября в Абу-Даби запланированы первые с февраля трехсторонние переговоры России, США и Украины. Накануне глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил, что представители европейских стран, в том числе из Парижа, приедут в Абу-Даби.