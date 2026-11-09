Politico: Стубб и Стере месяцами тайно готовились к разговору с Путиным

10-11 ноября в Абу-Даби запланированы первые с февраля трехсторонние переговоры России, США и Украины. Накануне глава французского МИДа Жан-Ноэль Барро заявил, что представители европейских стран, в том числе из Парижа, приедут в Абу-Даби.