Fars: ночной удар по иранскому острову Кешм нанесли США

Господин Нафиси рассказал, что удары пришлись по частям острова, которые расположены за пределами жилых районов, а также находятся на расстоянии от объектов инфраструктуры. Ситуацию на острове он назвал контролируемой. Об ударах по другим городам региона не сообщается.