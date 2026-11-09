Fars: ночной удар по иранскому острову Кешм нанесли США
Заместитель губернатора иранской провинции Хормозган Ахмад Нафиси подтвердил, что США нанесли удар по территории острова Кешм в ночь на 9 ноября. Никто не пострадал, гражданская инфраструктура не повреждена, пишет агентство Fars.
Господин Нафиси рассказал, что удары пришлись по частям острова, которые расположены за пределами жилых районов, а также находятся на расстоянии от объектов инфраструктуры. Ситуацию на острове он назвал контролируемой. Об ударах по другим городам региона не сообщается.
Крупнейший в Ормузском проливе остров Кешм находится в 22 км от портового города Бендер-Аббаса. Он фактически позволяет Ирану контролировать вход в морской коридор, писало Al Jazeera. США неоднократно атаковали остров за время конфликта с Ираном, последний раз — 7 ноября. Целью удара американский президент Дональд Трамп называл «небольшую зенитную установку».