В центре Москвы начался митинг «Вернем себе право на выборы»

На проспекте Академика Сахарова в Москве начался митинг «Вернем себе право на выборы», согласованный с мэрией, передает корреспондент “Ъ”. Акция проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное число участников — 100 тыс. человек. По данным «Белого счетчика», к 14:00 собрались 7,2 тыс. человек.

В поддержку столичного митинга сегодня, 10 августа, также прошли акции в нескольких регионах. В частности, сторонники оппозиции провели мероприятия во Владивостоке, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Самаре, Томске, Хабаровске. На этих акциях обошлось без задержаний.

Митинги за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проводятся в Москве с июля. Самой крупной стала акция 20 июля, собравшая около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). Еще два несанкционированных митинга прошли 27 июля и 3 августа. По данным «ОВД-Инфо», на июльском митинге задержали 1373 человек, а 3 августа — 1001 человека. Из них более 100 были арестованы.

Несмотря на то, что сегодняшняя акция санкционирована, вероятность ее силового разгона сохраняется — для этого есть как минимум два повода. Так, мэрия заявила, что считает незаконными анонсированные на митинге выступления музыкантов. Кроме того, представители штаба Алексея Навального призвали после окончания мероприятия провести «мирную прогулку» по бульварам. Полиция пообещала «немедленно пресекать угрозы общественному порядку».

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.