Трамп получил от Ким Чен Ына «прекрасное» письмо

Президент США Дональд Трамп получил «прекрасное» письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына. Он отметил, что ожидает с ним встречи.

«Я получил вчера прекрасное письмо от Ким Чен Ына, очень позитивное письмо. <...> Полагаю, мы снова встретимся. Ким Чен Ын написал три замечательные страницы»,— сказал господин Трамп (цитата по AFP). Он добавил, что письмо «очень личное». «Ким Чен Ын не рад запускам ракет, это были небольшие испытания, об этом он написал, а также о том, что видит у КНДР большое будущее»,— добавил президент США. Господин Трамп не назвал предположительную дату встречи.

Напомним, за последние две недели КНДР совершила четыре запуска баллистических ракет за последние две недели. Запуски произошли 31 июля 1, 2 и 6 августа.

Напомним, господин Трамп стал первым президентом США, побывавшим в КНДР. Организовать саммит удалось приблизительно за сутки: Дональд Трамп сообщил Ким Чен Ыну о своем желании увидеться через Twitter. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры двух стран. Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что переговоры с КНДР по вопросам денуклеаризации могут возобновиться в июле.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».

Подробнее о запусках читайте в публикации “Ъ” «Корея метает копии “Искандеров”».