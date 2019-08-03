Северная Корея провела испытания реактивной системы залпового огня

КНДР объявила об испытаниях новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами. Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны Ким Чен Ын лично руководил пусками ракет с наблюдательного пункта в ночь на 2 августа. В ходе испытаний была проведена проверка летных характеристик и точности поражения цели «управляемого реактивного орудия крупного калибра».

Напомним, в среду, 31 июля, разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи. Позже ЦТАК заявило, что КНДР осуществила испытания «новейшей крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы».

Северная Корея за последние три месяца уже несколько раз осуществляла запуски ракет. Предыдущие были проведены 4 и 9 мая, а также 25 июля — в ходе всех них испытывались оперативно-тактические ракеты.

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