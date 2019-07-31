КНДР осуществила пуск нескольких снарядов

Северная Корея снова осуществила пуски неопознанных снарядов, сообщает Reuters. По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск нескольких объектов произошел утром. Подробности не приводятся.

На прошлой неделе Пхеньян испытал две баллистические ракеты малого радиуса действия. Это был первый ракетный пуск с момента встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В прошлом месяце они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.

Военная разведка США считает, что Северная Корея продолжает производить ядерное оружие. В арсенале КНДР может быть от 20 до 60 ядерных бомб, говорится в докладе.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран подписали совместный документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности.