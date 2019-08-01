Разведка США узнала о новом пуске ракет КНДР

Разведка США зафиксировала пуск неопознанных снарядов с территории Северной Кореи, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации. Собеседник не уточнил, о каком количестве снарядов идет речь, но подчеркнул, что они не представляли угрозы для Северной Америки.

По информации агентства, испытания производили по тому же сценарию, что и предыдущие. В среду, 31 июля, Северная Корея осуществила пуски неопознанных снарядов. Неделей ранее Пхеньян испытал две баллистические ракеты малого радиуса действия. Это был первый ракетный пуск с момента встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. В прошлом месяце они договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.

Военная разведка США считает, что Северная Корея продолжает производить ядерное оружие. В арсенале КНДР может быть от 20 до 60 ядерных бомб, говорится в докладе.

Дональд Трамп заявил журналистам, что в данном случае запуск ракет КНДР не является проблемой, поскольку договоренностей по этому вопросу нет. «Мы никогда не обсуждали ракеты малой дальности»,— сказал он (цитата по ТАСС). Прямую трансляцию ведет канал CBS News.

Первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда лидеры двух стран подписали совместный документ, в рамках которого КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в ответ на предоставленные США гарантии безопасности.