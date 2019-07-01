Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием

Дональд Трамп 30 июня сумел дважды войти в историю: как первый президент США, побывавший в КНДР, и как участник первого трехстороннего саммита США—КНДР—Южная Корея, продлившегося, правда, всего пару минут. В остальном третью по счету встречу господина Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына вряд ли можно будет назвать исторической: стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры, и разошлись. Обстоятельства встречи, впрочем, были гораздо ярче ее самой: Дональд Трамп организовал американо-северокорейский саммит приблизительно за сутки, сообщив Ким Чен Ыну через Twitter о своем желании увидеться.

Дональд Трамп не пытался создать впечатление, что его третья встреча с Ким Чен Ыном была хорошо подготовлена. «Я просто подумал об этом сегодня утром,— сообщил он журналистам в субботу.— Я буду там и просто предлагаю ему встретиться, не зная, где он. Он может вообще быть не в Северной Корее». Утром Дональд Трамп действительно написал в Twitter: «Если северокорейский Председатель Ким видит это, я бы хотел встретиться с ним на границе/ДМЗ (демилитаризованной зоне.— “Ъ”), просто чтобы пожать руку и сказать "Привет!"». Президент США сообщил, что не ждет от встречи каких-то прорывов: «Если он будет там, мы увидимся на две минуты — больше у нас нет, но и это хорошо».

Это произошло всего через сутки после того, как спецпредставитель Вашингтона по КНДР Стивен Биган заявил, что США готовы «двигаться дальше» в переговорах с КНДР.

Напомним, эти переговоры фактически остановились после провального саммита в конце февраля этого года. Он окончился раньше времени, и обе стороны впоследствии обвиняли друг друга в выдвижении неприемлемых требований. В преддверии встречи «Большой двадцатки» в Осаке в конце прошлой недели Дональд Трамп сообщил, что Ким Чен Ын послал ему на день рождения (14 июня) «поздравительную открытку», которую он счел «совершенно прекрасной». И президент США послал ему ответное письмо.

Встреча лидеров двух стран в демилитаризованной зоне была столь же символична, как и обмен письмами. Дональд Трамп, первый президент США, встретившийся с северокорейским руководителем, первым же и пересек небольшой бетонный бордюр, разделяющий Корейский полуостров с 1953 года.

До этого президенты США пять раз бывали в демилитаризованной зоне — впервые в 1983 году, когда для поднятия морального духа американских военнослужащих туда прибыл Рональд Рейган.

Но лишь Дональд Трамп рискнул посетить северную часть некогда единой страны. Он пожал руку встречавшему его Ким Чен Ыну, они немного прошли в сторону блокпоста КНДР, после чего вернулись обратно на южную сторону. Там к ним присоединился южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, и весь мир мог в течение нескольких минут наблюдать первый в истории трехсторонний саммит такого рода.

Затем, впрочем, Дональд Трамп и Ким Чен Ын удалились в отдельное здание, где и провели около часа в приватных переговорах. Выйдя с них, лидер КНДР по традиции обошелся без комментариев, а глава Белого дома сообщил, что встреча была «очень, очень хорошей», и порекомендовал собравшимся подождать, «выйдет ли из этого что-то хорошее». Он сообщил, что стороны создали совместную рабочую группу для оживления зашедших в тупик переговоров, но сразу же снизил уровень ожиданий, заметив: «Время для нас — не главное».

Мнение оптимистов по поводу состоявшейся встречи выразил папа римский Франциск — он изъявил надежду, что она «станет первым шагом на пути к миру, не только на Корейском полуострове, но и за его пределами».

«Дональд Трамп продемонстрировал, что может поднять Ким Чен Ына “по звонку” и что он не так уж сильно нуждается в каких-то посредниках, коими себя пытались представить Мун Чжэ Ин и Си Цзиньпин,— сообщил “Ъ” эксперт ASAN Institute for Policy Studies Го Мён Хён.— Поддержание личных отношений с Дональдом Трампом остается для Ким Чен Ына задачей номер один». Господин Го, впрочем, уточнил, что если такие встречи будут повторяться и дальше, это может негативно отразиться на репутации самого лидера КНДР, который показывает, что президент США свободно распоряжается его временем.

По итогам переговоров Дональд Трамп пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон, но больше никакими результатами не порадовал.

После прошлогоднего июньского саммита в Сингапуре стороны условились постепенно продвигаться в направлении «денуклеаризации Корейского полуострова», но с тех пор ничего не произошло. Опрошенные “Ъ” российские и южнокорейские эксперты связывают это с укрепившимися в последние полтора года отношениями между Китаем и КНДР, которые открыли для Пхеньяна новые возможности. 20 июня председатель КНР Си Цзиньпин нанес первый в истории государственный визит в Северную Корею, где заявил о нерушимой дружбе двух стран и безоговорочной поддержке соседа.

«Этим КНДР и Китай укрепляли переговорные позиции с США,— сообщил “Ъ” профессор университета Кунмин (Южная Корея) Андрей Ланьков.— Пекин показывает, что необходимо завершать торговую войну, иначе никакая политика давления на КНДР не сработает. Пхеньян же демонстрирует, что отнюдь не загнан в угол, и не спешит соглашаться на все условия Вашингтона по разоружению». США, напомним, требуют от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия в обмен на снятие санкций. Выполнять эти условия у КНДР причин нет: из-за торговой войны США и Китая Пекин вновь открыл в середине прошлого года каналы контрабанды на границе с КНДР, которые значительно снизили эффект от международных санкций.

Михаил Коростиков