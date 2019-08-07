КНДР назвала очередной запуск ракет предупреждением США и Южной Корее

Северная Корея во вторник, 6 августа, провела демонстрационные пуски тактических управляемых ракет нового типа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Запуском лично руководил лидер страны Ким Чен Ын.

«Две тактические гранаты, выпущенные с западного оперативного аэродрома страны, пролетели над столичным районом и центральным внутренним районом нашей страны и точно попали в цель — по острову в Восточном море (Японское море.— “Ъ”)»,— говорится в сообщении агентства. Отмечается, что пуск «подтвердил» надежность, безопасность и эффективность системы тактического управляемого оружия.

Кроме того, пуск стал «возможностью предупредить власти США и Южной Кореи, проводящих совместные военные учения».

Южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи отметило, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности. По их данным, они были выпущены в 5:24 и 5:36 (23:24 мск) и (23:36 мск) с юго-западного округа Квайл в провинции Хванхэ. Ракеты пролетели около 450 км на высоте порядка 37 км.

Этот пуск стал четвертым за последние две недели. Предыдущие запуски произошли 31 июля, 1 и 2 августа.

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