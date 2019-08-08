Защитников не допустили в «Крепость» Адвокаты пожаловались на полицейских, не пускавших их к задержанным участникам митингов

Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА РФ) обратилась в Следственный комитет России (СКР), МВД и прокуратуру с требованием привлечь к ответственности полицейских, которые не допускали защитников к задержанным участникам протестных акций в Москве 27 июля и 3 августа. Полицейские ссылались при этом на спецплан «Крепость», который вводится в случае угрозы нападения на здания МВД. Такой угрозы, по мнению представителей ФПА, не было.

ФПА РФ обратилась к руководству московских управлений СКР, МВД и прокуратуры с просьбой привлечь к ответственности виновных в том, что защитников не пропускали к гражданам, задержанным на несанкционированных акциях протеста в Москве. Адвокаты считают, что полиция нарушала как их права, так и право задержанных на квалифицированную юридическую помощь. Как следует из обращения, подписанного вице-президентом ФПА Светланой Володиной, полиция ссылалась на план «Крепость», «который может вводиться только в случае реальной угрозы нападения на здания МВД». По информации ФПА РФ, никто из участников акций к захвату отделений полиции не призывал.

«Адвокаты не могут реализовать свои профессиональные права, установленные федеральным законом ''Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации''. Использование плана ''Крепость'' для воспрепятствования осуществлению защиты является незаконным»,— говорится в обращении. «Все имеют право на защиту, в том числе и те, кто был задержан за сознательные провокации»,— отмечают в ФПА, уточняя, что «откровенных провокаторов среди задержанных было меньшинство», а большую часть составили «люди с активной позицией» и «простые прохожие».

Председатель Комиссии по защите прав адвокатов Адвокатской палаты Московской области Вадим Логинов рассказал “Ъ”, что проблема носила «повсеместный характер»: по его данным, после несанкционированных акций 27 июля и 3 августа адвокатов не пропускали на территорию отделов МВД районов Аэропорт, Дорогомиловский, Вешняки, Нагатинский затон, Восточное Дегунино, Тропарево-Никулино, Можайское, Капотня, Таганский, Гагаринский, Богородское, Марьино, Печатники, Хамовники, Южное Медведково, Арбат, Нагатино-Садовники и Мещанское.

«Адвокатам сообщалось, что это указание начальства. В некоторых отделах адвокатов не пропускали даже к дежурной части, как в ОМВД "Люблино" и "Дорогомиловский". К адвокату, зашедшему на территорию ОМВД района Нагатинский затон, применили силу»,— пояснил Вадим Логинов. Самого господина Логинова с коллегой «пропустили только в ОМВД ''Строгино'' и дали пообщаться с задержанными». «Я думаю, это была личная инициатива руководителя строгинского подразделения полковника Зверева,— сказал адвокат “Ъ”.— Мы объяснили задержанным, как им нужно действовать, какие показания они могут давать — ребята воспряли духом».

Вадим Логинов считает, что задержанные на митингах граждане будут массово обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека. По его данным, за минувшую неделю московские суды рассмотрели более 1 тыс. таких материалов, «демонстрируя при этом единообразие судебной практики, граничащее с парадоксом».

Адвокатское сообщество не впервые ставит вопрос о том, что специальный режим «план ''Крепость''» препятствует защитникам в доступе к задержанным.

Так, в июле в Ленинском суде Краснодара адвокат Михаил Беньяш, обвиняемый в нападении на сотрудников уголовного розыска, которое он якобы совершил после задержания 9 сентября 2018 года, в день несанкционированной акции протеста оппозиции, заявил, что к нему долго не допускали защитника из-за спецплана «Крепость». По данным господина Беньяша, на самом деле операция «Крепость» не вводилась.

По мнению адвокатов, опрошенных “Ъ”, ведомственные приказы МВД об особом режиме несения службы не могут ограничивать права граждан, в том числе на доступ защитников и получение адвокатской помощи, но в реальности правоохранительные органы используют различные поводы, чтобы не пускать защитников к задержанным.

«Адвокатам нередко создают информационный вакуум, когда невозможно выяснить, где находится задержанный,— пояснил “Ъ” краснодарский адвокат Александр Бурнаев.— Версия с усиленными мерами безопасности и тотальным недопуском, по всей видимости, возникает в ''политических'' делах с многочисленными задержаниями».

Напомним, в ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа полиция проводила массовые задержания участников. По данным ГУ МВД, 27 июня были задержаны 1074 человека, правозащитный портал «ОВД-инфо» оценил их число в 1373 человека. 3 августа полиция сообщила о задержании 600 человек, а «ОВД-инфо» — о 1001 задержанном.

Мария Литвинова