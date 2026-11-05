Топливо требует долива
Импорт нефтепродуктов в Россию в октябре вырос на 25%
Поставки зарубежных нефтепродуктов в Россию в октябре относительно сентября увеличились на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с), но остались на 35–99 тыс. б/c ниже летних пиков. Импорт осложняют высокие затраты на доставку, тогда как загрузка НПЗ начала восстанавливаться. Предпосылок для увеличения ввоза топлива до конца года аналитики не видят.
Морской импорт нефтепродуктов в Россию в октябре увеличился на 25% относительно сентября, до 54 тыс. баррелей в сутки, следует из данных Kpler. При этом показатель остается заметно ниже июльского и августовского уровней, когда Россия импортировала около 89 тыс. и 153 тыс. б/с нефтепродуктов соответственно.
По данным Kpler, из октябрьских поставок более 40 тыс. б/с пришлось на Марокко, остальное — на Турцию. В июле—сентябре Россия также импортировала нефтепродукты из Индии, Южной Кореи и Египта. Основную часть импорта в третьем квартале составил бензин, меньшую — авиационное топливо, предназначенное преимущественно для Дальнего Востока, сказано в обзоре Kpler.
Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что 54 тыс. б/с соответствуют чуть более 200 тыс. тонн в месяц, тогда как годовое потребление только бензина в России составляет около 40 млн тонн. По словам аналитика, ограничением для увеличения импорта в том числе остается его стоимость. Для компенсации затрат на доставку топливо на АЗС пришлось бы продавать по ценам заметно выше привычных для потребителей, отмечает он.
Как писал “Ъ”, для стимулирования импорта топлива и компенсации расходов на доставку, которые не покрывает демпфер, нефтекомпании могли повысить цены на бензин и дизтопливо на АЗС.
В Минэнерго заявили, что импортный бензин не может оказывать существенного влияния на среднюю цену, потребность в таких поставках снижается и «импортный демпфер» компенсирует для потребителей разницу между высокими мировыми ценами и стоимостью топлива на внутреннем рынке.
Вице-премьер Александр Новак сообщал в октябре, что Россия продолжит импортировать бензин как минимум до конца 2026 года, чтобы обеспечить внутренний рынок и пополнить запасы. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что октябрьский импорт — это операционное пополнение региональных запасов. По его словам, в декабре можно ожидать удержания импорта в умеренном коридоре 35–50 тыс. б/с. Зимнее потребление минимально, а сформированные в октябре–ноябре товарные остатки на нефтебазах позволяют гасить локальные колебания спроса, говорит эксперт.
В Kpler указывают, что после завершения высокого сезона ситуация с обеспечением топливом в России улучшилась. К концу октября, по данным аналитиков, переработка восстановилась примерно до 5 млн б/с, средний показатель за месяц оценивается в 4,3 млн б/с. С мая по сентябрь, согласно Kpler, загрузка НПЗ снизилась на 1,5 млн б/с и производство бензина опустилось ниже внутреннего потребления. По словам старшего аналитика по нефтегазовому и транспортному сектору «Эйлер» Андрея Полищука, увеличение переработки должно постепенно вытеснять импорт, причем быстрее будут восстанавливаться объемы производства дизтоплива.
Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что технический потенциал российских НПЗ позволяет восстановить переработку до 5–5,5 млн б/с.
Сезонное снижение спроса на бензин зимой, по его словам, должно облегчить баланс внутреннего рынка. При этом для увеличения выпуска зимнего дизтоплива нужны соответствующие мощности, качественные компоненты и надежная логистика, добавляет эксперт.
В дальнейшем показатели переработки будут зависеть в том числе от интенсивности атак на заводы, отмечают в Kpler. Как сообщал Александр Новак, в ночь на 30 октября были атакованы три НПЗ, один из которых получил повреждения, но это не повлияет на обеспечение внутреннего рынка. «Сейчас заводы вышли из ремонта. И у нас обеспечивается импорт. Собственно, эти все меры позволяют нам обеспечивать рынок»,— говорил он информационной службе «Вести».
По оценкам Kpler, при ослаблении атак загрузка российских НПЗ с ноября 2026 года по второй квартал 2027 года останется в диапазоне 5–5,5 млн б/с, что позволит восстановить экспорт нефтепродуктов и ослабит дефицит на мировом рынке. При таком сценарии, по подсчетам аналитиков, Россия может экспортировать до 500 тыс. б/с дизтоплива, 200 тыс. б/с мазута и 100 тыс. б/с нафты. В случае возобновления и усиления атак загрузка НПЗ составит 4–4,5 млн б/с, а экспорт дизтоплива и мазута останется нерегулярным, ожидают аналитики. Сейчас экспорт топлива из России запрещен до 31 января 2027 года с исключениями. По данным “Ъ”, поставки дизтоплива разрешены отдельным нефтекомпаниям по квотам. С учетом исключений Россия может поставить в ноябре на мировые рынки 2,15 млн тонн дизтоплива против 510 тыс. тонн в октябре, говорил Александр Новак.