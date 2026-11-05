Топливо требует долива

По оценкам Kpler, при ослаблении атак загрузка российских НПЗ с ноября 2026 года по второй квартал 2027 года останется в диапазоне 5–5,5 млн б/с, что позволит восстановить экспорт нефтепродуктов и ослабит дефицит на мировом рынке. При таком сценарии, по подсчетам аналитиков, Россия может экспортировать до 500 тыс. б/с дизтоплива, 200 тыс. б/с мазута и 100 тыс. б/с нафты. В случае возобновления и усиления атак загрузка НПЗ составит 4–4,5 млн б/с, а экспорт дизтоплива и мазута останется нерегулярным, ожидают аналитики. Сейчас экспорт топлива из России запрещен до 31 января 2027 года с исключениями. По данным “Ъ”, поставки дизтоплива разрешены отдельным нефтекомпаниям по квотам. С учетом исключений Россия может поставить в ноябре на мировые рынки 2,15 млн тонн дизтоплива против 510 тыс. тонн в октябре, говорил Александр Новак.