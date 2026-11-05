Власти пообещали севастопольцам помочь приобрести генераторы
Власти Севастополя компенсируют местным жителям и бизнесу часть затрат на резервные источники питания из-за регулярных проблем с электроснабжением. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Правительство Севастополя поддержит тех, кто покупает резервные источники питания: бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные электрогенераторы, солнечные и портативные станции. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возместят до 30% затрат на приобретение оборудования. Физическим лицам — до 50%»,— сообщил господин Развожаев.
По его словам, максимальный размер выплат ограничен и будет зависеть от типа и мощности резервного источника питания. Выплаты будут финансироваться из городского бюджета. Местные власти уже выделили на эти цели 100 млн руб. Помимо этого, добавил губернатор, власти будут работать над привлечением федерального финансирования.
На днях власти Севастополя, Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей поочередно сообщили о серьезных проблемах с энергообеспечением, которые были вызваны ударом вооруженных сил Украины по магистральной энергетической инфраструктуре. Из-за скачков напряжения, по словам чиновников, не получается соблюдать графики отключения света. Это, в свою очередь, спровоцировало проблемы с водообеспечением, поскольку насосы и очистные станции не могут нормально функционировать без электричества.