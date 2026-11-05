Власти пообещали севастопольцам помочь приобрести генераторы

На днях власти Севастополя, Крыма, а также Херсонской и Запорожской областей поочередно сообщили о серьезных проблемах с энергообеспечением, которые были вызваны ударом вооруженных сил Украины по магистральной энергетической инфраструктуре. Из-за скачков напряжения, по словам чиновников, не получается соблюдать графики отключения света. Это, в свою очередь, спровоцировало проблемы с водообеспечением, поскольку насосы и очистные станции не могут нормально функционировать без электричества.