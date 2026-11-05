Трамп потребовал засчитать республиканцу голоса, отданные на Аляске за кандидатов-спойлеров

По данным The Alaska Story, в настоящее время в штате на выборах в Сенат США подсчитано примерно 80% бюллетеней. Кандидат от Демократической партии Мэри Пелтола лидирует с 48,17% голосов, на втором месте нынешний сенатор-республиканец Дэн Салливан с 47,88% голосов. Таким образом, он отстает от лидера гонки всего примерно на 600 голосов. При этом более 7 тыс. голосов были отданы так называемым кандидатам-спойлерам: Дэниелу Салливану (его избиратели могли спутать с сенатором из-за имени) и Джеральду Хайксу, который позиционировал себя как кандидат-республиканец, но, как выяснилось, финансировался демократами именно для того, чтобы разделить голоса консервативных избирателей.