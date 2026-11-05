Трамп потребовал засчитать республиканцу голоса, отданные на Аляске за кандидатов-спойлеров
Трамп отреагировал на ситуацию с кандидатами-спойлерами на Аляске
Президент США Дональд Трамп отреагировал на ситуацию, сложившуюся на сенатских выборах на Аляске, потребовав засчитать в пользу сенатора-республиканца Дэна Салливана голоса, отданные за кандидатов-спойлеров.
«Голоса, отданные за Фальшивого Дэна Салливана и за того другого "паразита", которого демократы пропихнули в бюллетень для голосования, должны быть немедленно переданы НАСТОЯЩЕМУ Дэну Салливану, и Выборы на этом закончатся — Он легко побеждает. Другого справедливого решения нет! Президент ДДжТ»,— написал господин Трамп в посте в своей соцсети Truth Social.
По данным The Alaska Story, в настоящее время в штате на выборах в Сенат США подсчитано примерно 80% бюллетеней. Кандидат от Демократической партии Мэри Пелтола лидирует с 48,17% голосов, на втором месте нынешний сенатор-республиканец Дэн Салливан с 47,88% голосов. Таким образом, он отстает от лидера гонки всего примерно на 600 голосов. При этом более 7 тыс. голосов были отданы так называемым кандидатам-спойлерам: Дэниелу Салливану (его избиратели могли спутать с сенатором из-за имени) и Джеральду Хайксу, который позиционировал себя как кандидат-республиканец, но, как выяснилось, финансировался демократами именно для того, чтобы разделить голоса консервативных избирателей.
Учитывая наличие кандидатов-спойлеров, Минюст США в октябре пытался через суд запретить Отделу выборов Аляски утверждать результаты голосования, если победу там одержит госпожа Пелтола. Суд, однако, отказал в удовлетворении этого иска.
Появление спойлеров, особенно полных тезок кандидатов,— известная практика в США. Один из самых знаменитых случаев произошел в 1946 году на демократических праймериз, в которых участвовал тогда еще никому не известный 27-летний Джон Ф. Кеннеди. Чтобы обеспечить его победу, клан Кеннеди нашел полного тезку его главного конкурента Джозефа Руссо и добился включения его в бюллетени. В результате Джон Ф. Кеннеди уверенно победил.