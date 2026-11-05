Мелания Трамп передала письма Путину и Зеленскому

Встреча в Белом доме началась с обсуждения гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Первая леди заявила, что участвовала во всех этапах планирования операции и выступила посредником между Москвой и Киевом. Она выразила надежду, что гуманитарная миссия заложит основу для долгосрочного мира.Кирилл Дмитриев поблагодарил ее за содействие и сообщил, что высоко ценит миротворческие усилия Дональда Трампа. Он также передал первой леди картину от 11-летней девочки, которая жила в Алешках.