Независимые кандидаты в Мосгордуму закончили «встречу с избирателями» в автозаке Из-за чего и как прошла несогласованная акция в столице

Несогласованная акция у Мосгоризбиркома в поддержку незарегистрированных кандидатов закончилась задержаниями. После того как собравшиеся установили палатки у входа в здание, полиция начала выдавливать протестующих с территории, некоторые оказывали сопротивление. В результате лидеров протеста — Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Юлию Галямину — задержали.

За несогласованной акцией весь день следил корреспондент «Коммерсантъ FM» Петр Пархоменко: «Под вечер, конечно, количество людей сократилось, но, тем не менее, несколько сотен человек продолжали оставаться во дворе здания Мосгоризбиркома. Ближе к вечеру, когда Любовь Соболь заявила, что не намерена покидать ступени у входа в здание, на место событий активисты стали приносить не только воду и еду, но и палатки, и туристические коврики. Пару палаток даже успели установить, и люди стали располагаться в них и, собственно, на ковриках и на газонах по всей территории этого двора. Задержания начались не сразу после этого. Лишь спустя некоторое время внезапно появился полковник полиции, который заявил Любови Соболь, что это не согласованная с властями массовая акция. Вместе с тем, он отказался слушать ее аргументы по поводу того, что это не митинг и не акция, а встреча с кандидатами.

Именно после этого начались задержания и достаточно жесткая зачистка двора. В числе первых был задержан Илья Яшин, его буквально за руки и за ноги полицейские отнесли в автозак.

Спустя где-то полчаса, появилась информация, что в одном автозаке находятся все организаторы этой так называемой встречи с кандидатами в Мосгордуму. После того как полиция достаточно быстро зачистила этот двор и перекрыла вход в него, те люди, которых выдавили с территории, переместились в близлежащие переулки. Но количество активистов после этих событий заметно уменьшилось».

Акция началась в два часа дня в Новопушкинском сквере как встреча с избирателями. После того как там выступили все недопущенные к выборам кандидаты, собравшиеся пошли к московской мэрии, а после направились к Мосгоризбиркому. Еще в пятницу, 12 июля, прокуратура Москвы предупредила, что акция не согласована и участие в ней может обернуться негативными последствиями.

Поводом к протесту стало то, что в подписях за некоторых кандидатов нашли недопустимое количество брака, в том числе Ильи Яшина, Сергея Митрохина, Любови Соболь и Дмитрия Гудкова. Как написал последний у себя на странице в Facebook, избирательная комиссия посчитала бракованными около 18,5% от всех поданных документов. По его словам, около трети всех претензий связаны с адресами, а часть подписей не соответствует данным ГАС «Выборы».

Избирком также забраковал около 15% подписей, которые подала Любовь Соболь. Между тем, уровень допустимого брака — 10%. После этого кандидат объявила голодовку и потребовала встречи с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.

Вместе с тем, в ЦИК заявили, что у них нет претензий к коллегам в Московской избирательной комиссии. Кроме того, Центральная избирательная комиссия получила лишь незначительное число обращений и ни одной жалобы, сообщил «Коммерсантъ FM» ее член от ЛДПР Сергей Сироткин: «В ЦИК нет ни одной жалобы. Есть обращения граждан, которые касаются каких-то призывов, неких изменений в законодательстве, предложений по улучшению работы территориальных избирательных комиссий. Они будут внимательно изучены, и если в них окажется какое-то рациональное зерно, то незамедлительно будут приняты различные меры. Как только конкретно по этому вопросу в ЦИК появятся жалобы, они также будут очень внимательно изучены, и каждый заявитель получит ответ. На сегодняшний день по этому вопросу жалоб нет, поэтому мне трудно говорить о том, что вызывает такую реакцию у людей, которым отказали в регистрации».

В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов обвинил Любовь Соболь в попытке давления на избирательные комиссии через соцсети. В комиссии заявили, что решение о регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты будет принято во вторник, 16 июля. В случае несогласия с комиссией она сможет оспорить решение в суде.

По официальным данным, в ходе акции 14 июля было задержано более 25 человек, по неофициальным — более 40.

Виктория Феофанова