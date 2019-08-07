Спецоперация по задержанию бывшего президента Киргизии

Вечером 7 августа в резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. В ходе столкновений силовиков и сторонников экс-главы государства пострадали 43 человека, один спецназовец умер в больнице после операции. О местонахождении господина Атамбаева поступала противоречивая информация: по данным местных СМИ, он был вывезен силовиками на вертолете; родственники бывшего президента утверждали, что он находится «в безопасном месте», а его сторонники заявляли, что он находится в своем доме. Что происходит в резиденции Алмазбека Атамбаева и как его пытаются задержать — в онлайн-трансляции “Ъ”.

23:00. Число пострадавших увеличилось до 43, в больницах находится 41 человек, сообщил Минздрав Киргизии.

22:24. Из регионов в Бишкек выехали около тысячи сторонников Атамбаева, сообщает телеканал NextTV.

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22:03. Количество пострадавших в результате штурма резиденции экс-президента Киргизии возросло до 35, сообщил Минздрав страны.

21:55. Начался второй штурм резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева, передает 24.kg.

21:53. Сооронбай Жээнбеков проведет заседание Совета Безопасности утром 8 августа, сообщила пресс-служба президента Киргизии.

21:46. В больнице скончался один из пострадавших спецназовцев, сообщил kloop.kg директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков. Второму тяжелораненому провели операцию.

21:42. Как сообщает kloop.kg, к дому Атамбаева стянуты дополнительные силы — примерно, около 1 тыс. полицейских, экипированных в шлемы, бронежилеты и щиты.

21:38. Представители СМИ, находящиеся в Кой-Таше, сообщают об отключениях связи. Сотовые операторы заявляют, что не отключали связь в этом районе.

21:30. Атамбаев вышел к своим сторонникам, сообщает kaktus.media. Его встретили аплодисментами и приветственными криками.

20:52. «Атамбаев сейчас превратился в главный раздражающий фактор».

Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в эфире “Ъ FM”: Проблема господина Атамбаева назревала с начала года как минимум, и так или иначе, но ее надо было решать. Все остальные элитарии, которые традиционно были то в оппозиции, то во власти, сейчас смотрят на то, как складывается ситуация, и ждут, чем все кончится. Фактически Атамбаев сейчас превратился в главный раздражающий фактор для действующей власти. С него сняли неприкосновенность, но на самом деле те же адвокаты Атамбаева говорят, что процедура, мягко говоря, вызывает вопросы. На самом деле, ситуацию вполне можно раскачать при желании. Последние социологические замеры говорят о том, что ситуация выглядела достаточно стабильной еще неделю назад. Сейчас все будет зависеть от того, насколько, скажем так, порученцы Атамбаева способны грамотно распорядиться его ресурсом для того, чтобы раскачать ситуацию. Источник: Об обстановке в Киргизии

20:46. Из резиденции Атамбаева выносят избитых и раненых спецназовцев, сообщает Sputnik Киргизия: «С криками "Не трогайте!" с территории вынесли двух спецназовцев в бессознательном состоянии. Часть спецназовцев вышла наружу. Одного из них отпустили, и он убежал в сторону реки. Люди скандируют: "Атамбаев!"».

20:37. Весь личный состав МВД Киргизии поднят по тревоге, сообщает 24.kg

20:27. Минздрав Киргизии не подтверждает информацию СМИ о гибели одного человека при попытке спецназа задержать Атамбаева.

20:25. Сторонники Атамбаева требуют отставки действующего президента Киргизии Жээнбекова.

20:15. Сейчас в резиденции находятся около 2 тыс. сторонников Атамбаева, сообщает April.kg.

20:14. «Атамбаева связывают с освобождением вора в законе Батукаева».

Эксперт института общественный политики Киргизии Марс Сариев в эфире “Ъ FM”: В первую очередь, Атамбаева связывают с освобождением вора в законе Батукаева. Пока он не обвиняемый, его хотят допросить в качестве свидетеля по этому уголовному делу. И еще есть 5-6 уголовных дел, которые на него завели. Это, значит, поставки угля и так далее, но это не очень как бы существенно, но я вот думаю, основное связано с вором в законе Батукаевым, которого освободили, и он улетел в Россию.

20:12. Владимир Путин «получает самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации» в Киргизии, сообщила пресс-служба Кремля.

20:05. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный отпуск и возвращается в Бишкек из-за спецоперации по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

20:04. Сторонники Алмазбека Атамбаева готовятся ко второму штурму дома экс-президента, сообщает корреспондент «Интерфакса» с места событий. Местных жителей призывают собраться у дороги для отражения второй волны штурма.

20:02. Некоторые местные СМИ сообщают, что атаковавший резиденцию Атамбаева спецназ сдался его сторонникам, которые начали избивать силовиков и отбирать у них оружие.

20:00. Сторонники Алмазбека Атамбаева заявляют, что он не задержан, находится в собственном доме в селе Кой-Таш и намерен выйти к местным жителям с обращением.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях. Кроме того, Алмазбек Атамбаев может иметь отношение к выдаче наградного оружия россиянам, в том числе членам организованных преступных группировок. 17 июня в отношении него были выдвинуты обвинения по девяти пунктам. В конце июня парламент Киргизии лишил бывшего президента неприкосновенности. Господин Атамбаев не признает обвинений.