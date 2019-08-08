Бывший президент Киргизии ушел в оборону

Политическая борьба в Киргизии в среду переросла в силовое противостояние, в центре которого оказался бывший президент Алмазбек Атамбаев. Предпринятая спецназом попытка задержания обвиненного в коррупции экс-главы государства вылилась в уличные бои у резиденции господина Атамбаева, поддержать которого вышли сотни его сторонников. В течение дня из родного села экс-президента поступала противоречивая информация о его судьбе и ходе спецоперации. Конфликт вылился в вооруженное противостояние, несмотря на то что в ходе недавней встречи в Москве президент РФ Владимир Путин пытался убедить Алмазбека Атамбаева помириться с действующим президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Главное противостояние развернулось не в столице Киргизии, а в родном селе бывшего президента Алмазбека Атамбаева Кой-Таш, расположенном вблизи Бишкека. Прибывшее туда спецподразделение Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предприняло попытку ареста бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которого 27 июня парламент страны лишил неприкосновенности и статуса экс-президента. Бывший глава государства подозревается в махинациях с земельными участками, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, противозаконных поставках угля на эту же ТЭЦ, незаконном строительстве дома в селе Кой-Таш, а также противоправном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

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Правоохранительные органы начали процедуру привлечения господина Атамбаева к уголовной ответственности, но он трижды не явился на допрос. Экс-президент неоднократно давал понять, что не намерен сотрудничать со следствием, и заявлял о том, что подвергается политическому преследованию.

В этой ситуации действия силовиков больше походили на антитеррористическую операцию: применившие светошумовые гранаты и резиновые пули участники спецоперации в течение нескольких часов пытались проникнуть в хорошо укрепленную резиденцию Алмазбека Атамбаева и арестовать его.

Операция не стала для киргизских силовиков легкой прогулкой. Сотни сторонников экс-президента, большинство из которых жители его родного села, заняли круговую оборону дворца, поджигая покрышки, строя баррикады из спиленных деревьев и отбиваясь от спецназовцев камнями. В течение всего дня с места событий из разных источников поступала крайне противоречивая информация, не позволявшая достоверно установить, что же на самом деле происходит в селе Кой-Таш. Тем более что там перестали работать интернет и телефонная связь.

В соцсетях появились сообщения о том, что сторонники Алмазбека Атамбаева заставили часть спецназовцев сдаться. Вечером в Минздраве Киргизии сообщили: один сотрудник спецназа скончался от полученных ранений. Пострадали по состоянию на вечер среды по крайней мере 36 человек, включая журналиста агентства 24.kg, юриста господина Атамбаева и одного из бывших депутатов парламента.

Примечательно, что в конце июля, всего за две недели до событий в Кой-Таше, Алмазбек Атамбаев совершил блицпоездку в Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Детали беседы не разглашаются, но по ее итогам Владимир Путин заявил о необходимости «объединиться вокруг действующего президента» Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Однако примирить враждующие стороны Москве так и не удалось. По мнению опрошенных “Ъ” киргизских экспертов, решающим фактором, подтолкнувшим власти к началу уголовного преследования господина Атамбаева, стали не выдвинутые против него обвинения в коррупции и многочисленных экономических преступлениях, а подготовка к митингу оппозиции, намеченному на 3 сентября в центре Бишкека. По замыслу организаторов это должно быть не мирное выражение протеста — сторонники Алмазбека Атамбаева не скрывают, что готовы совершить третью революцию и сместить действующую власть.

Сам господин Атамбаев на регулярных вечерних пресс-конференциях в своем доме в селе Кой-Таш неоднократно намекал на то, что избранные власти Киргизии не устраивают ни его, ни его соратников.

«Эти события были ожидаемы»,— пояснил “Ъ” сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков. По его мнению, господин Атамбаев вышел за рамки правового поля, когда трижды проигнорировал вызовы на допрос и заявил, что никаких показаний давать не намерен. Более того, он предупреждал, что у него хватит оружия, чтобы не допустить своего задержания. «Экс-президент целенаправленно формировал вокруг себя радикально настроенную толпу. Его родовое село даже стали называть Кой-Ташская народная республика (КНР-2). В этой ситуации у властей появились основания считать, что это не просто мирные собрания сторонников, а подготовка вооруженного подполья»,— отметил Игорь Шестаков.

В свою очередь, российский эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов считает, что эскалация конфликта между бывшим и нынешним президентами может привести к резкому обострению ситуации в стране в целом. «Ответственность за случившееся несут обе стороны,— заявил “Ъ” господин Дубнов.— Экс-президента Атамбаева лишали неприкосновенности очень поспешно, с нарушением всех возможных процедур. Это и дало ему возможность сопротивляться. Штурм резиденции тоже вызывает много вопросов — судя по всему, Атамбаева не предупредили о последствиях и не дали возможности вывести хотя бы женщин». «Теперь последствия не может предугадать никто — может дойти до полномасштабного противостояния кланов»,— заявил господин Дубнов. И добавил: «Киргизия наступает на те же грабли, что в 2005 или 2010 году, когда в стране происходили революции».

Сергей Строкань; Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев