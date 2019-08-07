Президент Киргизии прервал отпуск из-за спецоперации по задержанию Атамбаева

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой недельный отпуск и возвращается в Бишкек из-за спецоперации по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, говорится в сообщении на сайте президента.

Господин Жээнбеков ушел в отпуск 5 августа, он отдыхал на побережье озера Иссык-Куль.

На территорию дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. Как сообщает советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова, пострадали 12 человек, семь человек госпитализированы. Сторонники господина Атамбаева после стычек в резиденции, по словам очевидцев, «захватили» спецназовцев.

Чем известен Алмазбек Атамбаев Читать далее

Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию о ситуации в резиденции Алмазбека Атамбаева.

О недавней встрече Алмазбека Атамбаева с президентом Владимиром Путиным читайте в материале “Ъ” «Алмазбек Атамбаев долетел до Кремля».