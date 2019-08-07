«Алмазбек Атамбаев превратился в главный раздражающий фактор»

Дом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева штурмует спецназ. Местное агентство 24.kg сообщает, что в ходе спецоперации пострадали не менее десяти человек. Спецназ применяет резиновые пули и светошумовые гранаты. Над резиденцией летает вертолет. Дороги вокруг резиденции перекрыты, слышна стрельба. Ранее спецкомиссия парламента заподозрила Атамбаева в ряде преступлений: незаконное освобождение одного из криминальных авторитетов, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека и якобы незаконные поставки угля для нее. Ведущий “Ъ FM” Рамаз Чиаурели обсудил ситуацию с руководителем отдела Средней Азии Института стран СНГ Андреем Грозиным.

— Проблема господина Атамбаева назревала с начала года как минимум, и так или иначе, но ее надо было решать. Все остальные элитарии, которые традиционно были то в оппозиции, то во власти, сейчас смотрят на то, как складывается ситуация, и ждут, чем все кончится. Фактически Атамбаев сейчас превратился в главный раздражающий фактор для действующей власти. С него сняли неприкосновенность, но на самом деле те же адвокаты Атамбаева говорят, что процедура, мягко говоря, вызывает вопросы.

По большому счету Киргизия — страна с непредсказуемым будущим, прошлым и настоящим, там может случиться все что угодно. С одной стороны, население устало от митингов, оно демонстрирует нежелание участвовать в каких-то крупных массовых беспорядках. С другой стороны, тот же Алмазбек Шаршенович человек небедный, а организовать митинг в Киргизии — это не очень и дорого. Митинг — $1,5 тыс., митинг с большим количеством людей — $3 тыс., митинг с перекрытием улиц — $5 тыс. То есть, на самом деле, ситуацию вполне можно раскачать при желании. Последние социологические замеры говорят о том, что ситуация выглядела достаточно стабильной еще неделю назад. Сейчас все будет зависеть от того, насколько, скажем так, порученцы Атамбаева способны грамотно распорядиться его ресурсом для того, чтобы раскачать ситуацию.

— Много ли у Алмазбека Атамбаева сторонников?

— Нет, на самом деле, не много. Он очень много за свой президентский срок сделал для того, чтобы завести себе врагов. При нем была масса процессов с очень сомнительными содержательными свойствами по политическим мотивам. Множество людей было обвинено в подготовке переворотов, заговоров и так далее. Элиты и контрэлиты понимают, что Атамбаев — человек очень своеобразный, и с ним связываться не стоит.