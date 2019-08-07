Чем известен Алмазбек Атамбаев

7 августа в Киргизии спецназ начал штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, который недавно был лишен неприкосновенности. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Атамбаев Алмазбек Шаршенович родился 17 сентября 1956 года в селе Арашан Киргизской ССР. В 1980 году окончил Московский университет управления.

Работал инженером, экономистом на предприятиях связи. С 1983 года — редактор и старший референт в президиуме Верховного совета Киргизской ССР. С 1987 года — зампред первомайского райисполкома города Фрунзе (ныне Бишкек).

В 1989 году занялся бизнесом. В 1993 году создал Социал-демократическую партию. В 1995 и 2000 годах избирался в парламент страны. В апреле 2000 года суд лишил его мандата за сокрытие сведений об имуществе и о доходах. В октябре 2000 года занял третье место на президентских выборах. После «тюльпановой революции» в 2005–2006 годах занимал пост министра промышленности, торговли и туризма. С марта по ноябрь 2007 года — премьер-министр.

В июле 2009 года на президентских выборах был единым кандидатом от оппозиции, но проиграл Курманбеку Бакиеву, набрав лишь 8,41% голосов. После революции, в апреле 2010 года, стал заместителем главы временного правительства по экономике. 17 декабря 2010 года возглавил правительство. 30 октября 2011 года избран президентом Киргизии (63,24% голосов).

В 2016 году господин Атамбаев провел референдум по внесению поправок в Конституцию, которые правозащитники, журналисты и оппозиционеры назвали попыткой узурпации власти. В ноябре 2017 года покинул пост, отработав один срок. В последние годы его президентства в стране проходили многочисленные гражданские и уголовные процессы против журналистов, активистов, оппозиционных политиков и правозащитников.

27 июня 2019 года депутаты парламента Киргизии лишили Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и, соответственно, неприкосновенности. По официальной информации, генеральная прокуратура обнаружила в его действиях признаки «коррупции», «превышения должностных полномочий» и «незаконного обогащения». Господин Атамбаев не признавал обвинений и отказывался идти по повестке в правоохранительные органы.