Спецназ штурмует резиденцию экс-президента Киргизии

На территорию дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в пригороде Бишкека ворвался спецназ. Как сообщает советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова, пострадали 12 человек, семь человек госпитализированы.

Спецназ применяет резиновые пули, светошумовые гранаты, сторонники политика обороняются камнями, над резиденцией летает вертолет. По данным агентства 24.kg, на территории резиденции слышны автоматные очереди, в селе Кой-Таш отключили свет. Сообщается, что у резиденции собрались более 400 человек, которые спилили деревья и построили баррикады. На территории резиденции начался пожар. Издание kaktus.media пишет, что дорогу автомобилями также перекрыли и правоохранительные органы. Радио «Азаттык» сообщило, что из-за перекрытия дорог, к резиденции не могут проехать машины скорой помощи.

Эксперт института общественный политики Киргизии Марс Сариев в эфире “Ъ FM”: В первую очередь, Атамбаева связывают с освобождением вора в законе Батукаева. Пока он не обвиняемый, его хотят допросить в качестве свидетеля по этому уголовному делу. И еще есть 5-6 уголовных дел, которые на него завели. Это, значит, поставки угля и так далее, но это не очень как бы существенно, но я вот думаю, основное связано с вором в законе Батукаевым, которого освободили, и он улетел в Россию.

По данным телеканала «Апрель», который ведет прямую трансляцию, силовики вывезли Алмазбека Атамбаева из его дома. Однако в Госкомитете Национальной безопасности Киргизии сообщили, что операция по задержанию господина Атамбаева продолжается.

Адвокат экс-президента Сергей Слесарев сообщил Kaktus.media, что находился в другом месте, когда началась спецоперация. «Все происходящее в Кой-Таше — спецназ и захват можно расценивать как провокацию и нарушение закона, которое предприняли власти»,— сказал адвокат. Он сообщил, что Алмазбек Атамбаев находится в безопасности. Эту информацию подтвердил и сын экс-президента. Однако его дочь отрицает это.

«Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше»,— написала дочь экс-президента Алия Шагиева в Instagram.

Напомним, Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях. Кроме того, Алмазбек Атамбаев может иметь отношение к выдаче наградного оружия россиянам, в том числе членам организованных преступных группировок. 17 июня в отношении его были выдвинуты обвинения по девяти пунктам. В конце июня парламент Киргизии лишил бывшего президента неприкосновенности. Господин Атамбаев не признает обвинений и категорически отказался идти по повестке в правоохранительные органы. Экс-президент пригрозил, что будет обороняться при попытке его арестовать.

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Осадное положение не помешало ему в конце июля вылететь в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным специальным рейсом через российскую авиабазу в Канте.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию о ситуации в резиденции Алмазбека Атамбаева.

Подробнее о встрече читайте в материале “Ъ” «Алмазбек Атамбаев долетел до Кремля».