«ОВД-Инфо»: задержанным 3 августа за сутки выписали штрафов на 115 тыс. рублей

Как минимум в 12 судах Москвы, сегодня, 5 августа, прошли заседания по административным делам задержанных на несанкционированной акции, прошедшей 3 августа, сообщил проект «ОВД-Инфо». Двух человек арестовали на 30 суток, десятерых — от 4 до 15 суток.

По данным ресурса, суды вынесли решения о штрафах на 115 тыс. руб. Один человек получил 20 часов обязательных работ.

По итогам последних протестных акций в Москве административный арест получили более 100 человек. После 27 июля — 89 человек, после 3 августа — 20 человек. Всего в московские суды поступило свыше 1200 административных материалов, из них рассмотрели менее половины.

Напомним, причиной для протестов стало то, что Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и другим независимым кандидатам. Причиной отказа стало превышение количества забракованных подписей избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что эти результаты подсчетов были сфальсифицированы, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ.

В Москве после этого прошло несколько акций протеста, одна из них — 27 июля, она была несогласованной. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы девять человек.

Следующая акция состоялась в центре Москвы 3 августа. Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Еще одна акция протеста запланирована на 10 августа, она согласована властями.

Как отреагировали власти на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».