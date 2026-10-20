«РИА Новости»: зарплаты выше 500 тысяч рублей зафиксированы в девяти отраслях

Управляющие пенсионными фондами за указанный период зарабатывали в среднем 753 тыс. руб., управляющие ценными бумагами — 662 тыс. руб. Занятые в перестраховании в среднем получали 553 тыс. руб., управляющие инвестфондами — 539 тыс., сотрудники холдинговых компаний — 536 тыс. руб., операторы лотерей — 533 тыс. руб. Управляющие фондами зарабатывали 531 тыс. руб., занятые в сфере страхования рисков — 501 тыс. руб.