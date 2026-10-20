«РИА Новости»: зарплаты выше 500 тысяч рублей зафиксированы в девяти отраслях
В январе—июле 2026 года средние зарплаты выше 500 тыс. руб. получали работники в девяти отраслях экономики. Самые высокие доходы были в сфере морского пастбищного рыбоводства — 1,27 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статистики.
Управляющие пенсионными фондами за указанный период зарабатывали в среднем 753 тыс. руб., управляющие ценными бумагами — 662 тыс. руб. Занятые в перестраховании в среднем получали 553 тыс. руб., управляющие инвестфондами — 539 тыс., сотрудники холдинговых компаний — 536 тыс. руб., операторы лотерей — 533 тыс. руб. Управляющие фондами зарабатывали 531 тыс. руб., занятые в сфере страхования рисков — 501 тыс. руб.
Согласно исследованию Финансового университета при правительстве, осенью в России впервые с 2018 года зафиксировали снижение уровня желаемых зарплат. На конец третьего квартала среднее значение желаемой зарплаты россиян составляло 151 тыс. руб., что на 1,95% ниже в годовом выражении. По данным ВЦИОМ, с 2006 года доля россиян, получающих зарплату «в конвертах», снизилась с 19% до 9% работающего населения.