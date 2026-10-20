Bild узнала о хакерской атаке на почту партии «Альтернативы для Германии»

Представитель АдГ в разговоре с Bild подтвердил факт кибератаки на хостинг-провайдера партии в сентябре 2026 года. В партии уточнили, что скопированы были части учетных записей, большинство из которых не использовались годами, а действующие ящики федерального руководства не пострадали.