Bild узнала о хакерской атаке на почту партии «Альтернативы для Германии»
Хакеры взломали электронные почтовые ящики немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает Bild. Всего было опубликовано более 421 тыс. писем.
По информации газеты, в интернете оказались 421 179 электронных писем общим объемом 281 ГБ. На одном из сайтов появились созданные с помощью ИИ сводки переписки. В числе отправителей были указаны сопредседатель АдГ Алиса Вайдель, председатель партии Александр Гауланд и политик Лейф-Эрик Хольм.
Журналисты Bild также ознакомились с частью утечки, в которой обнаружены фото удостоверения личности заместителя руководителя фракции АдГ в бундестаге Маркуса Фронмайера, банковские выписки, счета и списки членов партийных отделений.
Представитель АдГ в разговоре с Bild подтвердил факт кибератаки на хостинг-провайдера партии в сентябре 2026 года. В партии уточнили, что скопированы были части учетных записей, большинство из которых не использовались годами, а действующие ящики федерального руководства не пострадали.
На прошлой неделе стало известно о получении хакерами доступа к электронной почте одного из региональных отделений правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС). Всего с аккаунта было разослано около 6,5 тыс. фишинговых писем. Письма маскировались под приглашения на официальное мероприятие.