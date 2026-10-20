МИД Катара: мир, возможно, проживает первый год Третьей мировой войны
Официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари предположил, что мир уже находится на первом году третьей мировой войны. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия».
Катарский дипломат провел аналогию с мировыми конфликтами XX века. Он сослался на слова своего коллеги о том, что люди в 1940 или 1941 году не осознавали, что идет второй или третий год Второй мировой войны, так как это стало понятно лишь спустя годы.
«Так что вполне возможно, что сегодня мы проживаем первый год третьей мировой войны — если, конечно, не сумеем разрешить все эти кризисы»,— сказал господин аль-Ансари.
В марте то, что Третья мировая война уже началась, предположил президент Сербии Александр Вучич. О приближении мира к «вратам ада» в виде третьей мировой войны также заявлял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.