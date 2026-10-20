Северокорейские СМИ опубликовали фото Ким Чен Ына после слухов о его коме
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне. Агентство опубликовало фотографии северокорейского лидера после появления слухов о его проблемах со здоровьем.
Британский таблоид The Sun накануне сообщил, что Ким Чен Ын перенес кровоизлияние в мозг. Издание ссылалось на информацию из соцсетей, согласно которой лидера КНДР сначала госпитализировали, а потом «вывезли из страны из-за плохого состояния медицинского обслуживания в Пхеньяне».
В последний раз лидера КНДР видели на публике 11 октября во время посещения музея обороны в Пхеньяне. ЦТАК утверждает, что 19 октября Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э и женой Ли Соль Чжу приехал на выставку одежды и обуви в Пхеньяне. На фотографиях, опубликованных агентством, северокорейский лидер общается с работниками и рассматривает товары. New York Post пишет, что неясно, когда именно были сделаны эти кадры.
Разведка Южной Кореи считает, что глава КНДР планирует назначить Ким Чжу Э своей преемницей — ребенок часто посещает с отцом государственные мероприятия. В феврале южнокорейское издание The Chosun Daily утверждало, что Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь на должность главы ракетной программы страны.