Reuters подтвердило поездку Уиткоффа в Россию для обсуждения дела Хаббарда
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Такие же данные приводил Axios, по сведениям издания, поездка состоится после 20 октября.
На переговорах господин Уиткофф будет обсуждать Украину, а также освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, который был осужден за участие в боях на стороне ВСУ.
Перед поездкой в Москву спецпосланник встретится в Норвегии с президентом Украины Владимиром Зеленским, также подтвердили источники Reuters.