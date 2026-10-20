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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Мир

Reuters подтвердило поездку Уиткоффа в Россию для обсуждения дела Хаббарда

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ближайшее время посетит Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Такие же данные приводил Axios, по сведениям издания, поездка состоится после 20 октября.
На переговорах господин Уиткофф будет обсуждать Украину, а также освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, который был осужден за участие в боях на стороне ВСУ.
Перед поездкой в Москву спецпосланник встретится в Норвегии с президентом Украины Владимиром Зеленским, также подтвердили источники Reuters.
Стив Уиткофф
США. Отношения с Россией
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Украина