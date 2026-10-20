Юг Крыма частично обесточен из-за аварии
Город Алупка и часть юга Крыма частично обесточены из-за аварии. Проводятся восстановительные работы, сообщила «Крымэнерго».
По данным компании, аварийное отключение электричества также зафиксировано в поселках городского типа Массандра и Никита. Что стало причиной аварии, не уточняется, передает «Прайм».
Перебои со светом на всей территории полуострова продолжаются с лета. В начале октября часть Крыма была обесточена после атаки ВСУ. Вчера Ялта и несколько населенных пунктов на севере Крыма частично остались без света из-за аварий на сетях.