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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Жизнь

Юг Крыма частично обесточен из-за аварии

Город Алупка и часть юга Крыма частично обесточены из-за аварии. Проводятся восстановительные работы, сообщила «Крымэнерго».
По данным компании, аварийное отключение электричества также зафиксировано в поселках городского типа Массандра и Никита. Что стало причиной аварии, не уточняется, передает «Прайм».
Перебои со светом на всей территории полуострова продолжаются с лета. В начале октября часть Крыма была обесточена после атаки ВСУ. Вчера Ялта и несколько населенных пунктов на севере Крыма частично остались без света из-за аварий на сетях.
Крым