Axios: Уиткофф планирует визит в Москву после переговоров в Осло
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву после переговоров в Осло 20 октября, сообщает Axios со ссылкой на источники.
В столице Норвегии господин Уиткофф встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, а также с представителями стран E4 (Великобритании, Франции, Германии и Польши), ЕС и НАТО.
По информации издания, после этого американский спецпосланник отправится в Россию, где рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным и представить мирное предложение, разработанное совместно с Киевом и европейскими партнерами.
Во время поездки в Москву американская сторона также рассчитывает обсудить вопрос освобождения осужденного в России за наемничество американского гражданина Стивена Хаббарда.