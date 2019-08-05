Задержаны участники пикетов в поддержку арестованного по «делу 27 июля» студента

У здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38 задержаны несколько участников одиночных пикетов в поддержку студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля. По российскому законодательству для проведения пикета одним участником подача уведомлений не требуется.

Организатор пикетов Артем Тюрин сообщил телеканалу «Дождь», что задержаны два человека. Их отвезли в отделение полиции по Тверскому району. По словам журналиста телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова, задержаны трое.

Студент факультета политологии НИУ ВШЭ Егор Жуков проходит фигурантом дела, которое завели после несанкционированной акции 27 июля. Господина Жукова обвиняют в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

2 августа суд избрал меру пресечения для студента. Его отправили под арест до 27 сентября. Поддержать 21-летнего Егора Жукова в суд пришли более 50 студентов и его преподаватели. Кроме господина Жукова были арестованы восемь фигурантов дела о массовых беспорядках.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест "беспорядкам"».