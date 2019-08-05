Арестованы еще трое обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля

В понедельник Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайства Следственного комитета России (СКР) об аресте трех фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля. Владислав Барабанов, Даниил Конон и Сергей Абаничев получили два месяца ареста в связи с предъявленным им обвинением по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Все они были задержаны 4 августа. Напомним, 2 августа по два месяца ареста получили еще шестеро фигурантов этого дела. Адвокаты обвиняемых считают обвинение «тенденциозным» и безосновательным. Сами обвиняемые настаивают на своей невиновности и заявляют, что уголовное дело против них «абсолютно политизировано». После того как Пресненский суд вынес решения об аресте, СКР объявил о заочном предъявлении обвинения еще одному, десятому фигуранту дела Сергею Фомину.

Утверждение защиты о «тенденциозности» обвинения связано с использованием следствием видеозаписей событий 27 июля: по словам адвоката Григория Червоннонго (защищает студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона), следствие опирается на репортаж одного из телеканалов, причем «следователь ссылается на попытки неустановленной группы лиц прорвать оцепление полиции, кидание бутылок и камней в сотрудников ОМОН, распыление перцового баллончика». «Видеозапись взята из репортажа канала РЕН-ТВ, но на ней нет того, что озвучено в постановлении о предъявлении обвинения — сказал “Ъ” господин Червонный.— На ней видно, что он (обвиняемый Конон.— “Ъ”) бегает из стороны в сторону, но ничего не кидает и не распыляет. То есть человек присутствует на публичном мероприятии. В постановлении о предъявлении обвинения не конкретизировано, что именно вменяется Даниилу Конону. Указано так: неустановленная группа лиц, в том числе Конон Даниил, совершала те действия, которые следствие квалифицирует по ч. 2 ст. 212 УК РФ — массовые беспорядки с применением оружия. И все».

Даниил Конон Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Червонный отмечает, что «согласно этой логике, каждого участника многотысячного митинга можно привлечь в качестве обвиняемого». Адвокат рассказал, что его подзащитного в зале суда поддерживала мама, которая ушла с заседания в слезах. «Сам Даниил, очень духовитый парень, бывший кадет, держался молодцом — улыбался и старался не унывать»,— сказал защитник Даниила Конона.

Параллельно Пресненский суд сегодня рассматривал также дела Владислава Барабанова и Сергея Абаничева — других фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля, обвиняемых по ч. 2 ст. 212 УК РФ. На каждом из судов судья зачитывал показания сотрудников правоохранительных органов и называл их «потерпевшими». Также упоминалось дело Евгения Коваленко, бросившего в сотрудника Росгвардии мусорный бак. Господин Коваленко, напомним, один из первых арестованных фигурантов дела, возбужденного по итогам несанкционированной протестной акции 27 июля «За честные выборы».

Бывший студент МГТУ имени Баумана Владислав Барабанов проживает в Нижнем Новгороде и, по некоторым данным, является членом анархистского сообщества. В материалах его дела есть скриншоты видеозаписи, предоставленной сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, сделанной 27 июля, на которой, по версии следствия, видны действия обвиняемого. Запись озаглавлена «Наша первая попытка свергнуть власть». Видеозапись первоначально была размещена в интернете, но в настоящее время заблокирована. Адвокат господина Барабанова Илья Уткин заявил на суде, что «в материалах дела нет доказательств совершения преступления».

Подсудимый своей вины не признал и предположил, что обвинение связано с его «небольшой» общественной деятельностью в Нижнем Новгороде.

После этого он отказался давать показания и отвечать на вопросы судьи, сославшись на ст. 51 Конституции. Отметим, ранее Владислав Барабанов привлекался к ответственности по ст. 20.2 КоАп (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) в Нижнем Новгороде.

Господина Барабанова приехала поддержать юрист ФБК Любовь Соболь, которая уже 22-й день держит голодовку в знак протеста против отказа Мосгоризбиркома в регистрации ее кандидатом на выборах в Мосгордуму по 43-му округу. Госпожа Соболь заявила “Ъ”, что считает арест господина Барабанова «политически мотивированным». Во время оглашения решения об аресте Любовь Соболь начала скандировать: «Позор». Ее поддержали несколько голосов в зале, но приставы сразу вывели госпожу Соболь и еще одну женщину. Когда самого Владислава Барабанова выводили из зала суда, его мать закричала, что гордится своим сыном. Ее поддержали дружными аплодисментами.

25-летний менеджер по продажам Сергей Абаничев, по данным следствия, также является участником массовых беспорядков 27 июля: на сайте «Радикал.ру», как утверждает обвинение, было обнаружено видео с митинга, на котором господин Абаничев кидает в сотрудника Росгвардии пластиковый стаканчик. «Когда правоохранители пришли 3 августа с обыском к Сергею, дома никого не было — они выломали дверь в квартиру,— рассказала журналистам адвокат господина Абаничева Светлана Сидоркина.— Они забрали одежду, в которой Сергей был на видео, и листовку с программой Яшина (незарегистрированный кандидат в МГД по 45-му округу Илья Яшин в настоящее время отбывает административный арест в связи с событиями 27 июля.— “Ъ”)». Обвинение настаивало на «применении насилия» подсудимым в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Сергей Абаничев Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мой подзащитный вспомнил, что он держал стаканчик из-под кока-колы — его он хотел выкинуть в урну,— сказала госпожа Сидоркина.— Он не ожидал, что попадет в полицейского. Абаничев приехал на Пушкинскую, чтобы зайти в магазин одежды, и, увидев толпу, подошел посмотреть, что происходит. Просто человек оказался не в то время и не в том месте, никакой политической заинтересованности у него не было. Отсутствует состав преставления: он мог намусорить, но не принести вреда сотрудникам полиции».

Госпожа Сидоркина ходатайствовала о применении меры пресечения в виде домашнего ареста, так как, по ее словам, два года назад господин Абаничев получил черепно-мозговую травму и перелом обеих рук. Она просила приобщить к делу положительную характеристику подсудимого от соседей и просила учесть, что он член многодетной семьи. Суд в наказании в виде домашнего ареста отказал. Светлана Сидоркина намерена обжаловать обвинение:

«Доказательств нет даже по раскадровке, которая имеется в материалах дела. Обвинение у Барабанова и моего подзащитного слово в слово повторяются, изменена только фамилия».

После того как Пресненский суд завершил рассмотрение дел трех фигурантов, СКР сообщил, что «следствие установило личность еще одного участника массовых беспорядков (27 июля.— “Ъ”) — Сергея Фомина». Из сообщения также следует, что господин Фомин объявлен в розыск в связи с заочным предъявлением ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ. Таким образом, всего в деле о беспорядках 27 июля уже 10 обвиняемых.

Административный арест по итогам двух протестных акций в Москве пока получили 109 человек. После 27 июля — 89 человек, после 3 августа — 20 человек. Всего в московские суды поступило свыше 1200 административных материалов, из них рассмотрели менее половины.

Елизавета Михальченко, Мария Старикова