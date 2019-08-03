МВД сообщило о 30 задержанных на акции в центре Москвы, «ОВД-Инфо» — о 300

На несогласованной акции в центре Москвы задержаны 30 человек, сообщает столичное управление МВД России. По данным ведомства, на 14:30 в мероприятии приняли участие 350 человек.

По информации «ОВД-Инфо», задержаны уже 311 человек, данные быстро меняются. Среди них юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Напомним, сегодня, 3 августа, в Москве проходит несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В регистрации отказали 57 кандидатам-самовыдвиженцам, среди них оппозиционеры Любовь Соболь Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Елена Русакова, Юлия Галямина и другие.

Последняя акция в поддержку кандидатов прошла 27 июля. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных. По итогам акции московские суды арестовали более 60 человек. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Из десяти фигурантов дела арестованы уже шесть человек.

Подробнее об арестах на прошлой акции — в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест "беспорядкам"».