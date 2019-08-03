Триллион с орбиты

Освоение космоса становится все более прибыльным бизнесом. Выручка отраслей, связанных с космосом, вырастет в ближайшие 20 лет втрое — с $350 млрд до $1 трлн, считают аналитики Morgan Stanley. Речь идет о самых разных направлениях — от производства возвращаемых ракет и запуска спутников до космического туризма и добычи полезных ископаемых на астероидах.

Через тернии к прибылям

По прогнозам банка Morgan Stanley, снижение издержек на освоение космоса, вызванное совершенствованием технологий, и рост интереса к этой сфере государственного сектора приведут к тому, что к 2040 году выручка различных отраслей, связанных с космосом, вырастет в втрое. С $350 млрд до $1 трлн.

Со снижением издержек космос перестает быть отраслью, которую осваивают преимущественно на государственные деньги,— за последние годы в эту сферу приходит все больше частных компаний.

Среди самых известных примеров — созданная Илоном Маском SpaceX, специализирующаяся на производстве космической техники. В прошлом году ее выручка составила $2 млрд.

Другими известными компаниями являются Blue Origin создателя Amazon Джеффа Безоса или Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона.

По данным некоммерческой организации Space Foundation, инвестиции в космос в прошлом году составили рекордные $415 млрд, причем около 80% этих инвестиций пришлись на частные компании. За последние 10 лет коммерческие инвестиции в эту сферу выросли на 79%. Речь идет о самых разных сервисах — от запуска спутников до картографии и прогноза погоды. Популярным направлением стали разработки с целью удешевления запуска ракет: это и возвращаемые ракеты-носители, например, Falcon от SpaceX, и даже разработка суперлегких ракет, отпечатанных на 3D-принтере.

«Мы рассматриваем возвращаемые ракеты как нечто вроде лифта на низкую околоземную орбиту,— отмечает аналитик Morgan Stanley Адам Джонас, сравнивая развитие таких ракет с изобретением в середине XIX века лифта, оказавшим огромное влияние на архитектуру и городскую среду.— Точно так же как усовершенствование конструкции лифтов было необходимым условием, чтобы небоскребы могли усеять города, так и новые возможности в космосе будут возникать по мере повышения доступности запусков и снижения затрат на них».

На рынок выходят все новые компании из разных стран — на прошлой неделе iSpace стала первой китайской частной компанией, которая вывела спутники на орбиту с помощью собственной ракеты Hyperbola-1.

В 2014 году китайские власти разрешили частные инвестиции в этот сектор, с тех пор были созданы десятки компаний, занимающихся космическими разработками.

Большое значение освоение космоса имеет для самых разных интернет-сервисов, сервисов обработки данных и телекоммуникационных компаний. Это привлекает к сектору внимание компаний, на первый взгляд никак не связанных с космосом. Так, Facebook в прошлом году сообщила о разработке спутника «Афина» — который будет использоваться на низкой околоземной орбите и позволят обеспечить интернетом те сельские районы, где его пока нет. В начале июля американский ритейлер Amazon заявил о намерении запустить на низкую околоземную орбиту 3,2 тыс. спутников, которые должны обеспечить широкополосный интернет «сообществам по всему миру, у которых отсутствует или является недостаточным доступ в интернет».

Где будут яблони цвести

Есть и менее очевидные, но развивающиеся направления освоения космоса, выручка от которых также будет расти. Одно из таких направлений — добыча полезных ископаемых в космосе. Развитие технологий частными компаниями и снижение стоимости запусков может сделать такую добычу прибыльной.

Космический туризм хотя и составляет незначительную часть сектора с точки зрения выручки, зато привлекает большое внимание широкой общественности.

По данным исследовательской компании Bryce Space and Technology, в период с 2000 по 2018 год компании, занимающиеся организацией таких туров, привлекли инвестиции на $18,4 млрд.

Наибольшего успеха в этой сфере достигли уже упомянутые Virgin Galactic и Blue Origin. Как отмечает профессор бизнес-школы Гарвардского университета Мэттью Вайнцирль, пока неясно, получит ли космический туризм широкое распространение в обозримом будущем. Это связано с разными факторами — от возможности резкого снижения спроса после серьезного несчастного случая до уменьшения интереса инвесторов из-за недостаточно быстрой окупаемости.

Что касается роста интереса к космосу со стороны властей разных стран, показательным примером стали несколько программ NASA последних лет. Так, в августе прошлого года NASA объявило, что американские космонавты теперь снова будут летать на МКС на кораблях, создаваемых американскими компаниями — Crew Dragon от Space X и Starliner от Boeing. Программа полетов на МКС собственных «Шаттлов» была закрыта NASA в 2011 году и в последние годы американские космонавты пользовались российскими кораблями «Союз».

В последние месяцы NASA активно говорит о программе «Артемида» — первой с 1972 года высадки человека на Луну. Речь в числе прочего идет о создании на Луне базы, которая позволила бы космонавтам регулярно совершать полеты на спутник Земли. Такая программа помимо всего прочего является частью еще более амбициозных планов, предполагающих высадку человека на Марс.

Яна Рождественская