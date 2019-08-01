«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки лесных пожаров

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимки со спутников, на которых видны очаги возгорания и распространения лесных пожаров в Восточной Сибири. Материалы спутникового мониторинга переданы в МЧС России.

Как сообщается на сайте госкорпорации, дистанционное зондирование было проведено на 1,982 млн кв. км территории, попавшей в зону лесных пожаров.

Площадь лесных пожаров в Сибири выросла за неделю на 60% и к 31 июля превысила 3 млн га. Всего в регионе зафиксировано 232 пожара, из них 137 действуют в Иркутской области, 94 — в Красноярском крае. Смог от пожаров накрыл сибирские города, а дым от них дошел уже до Урала. МЧС России обвинило местные власти в неэффективной борьбе с очагами возгораний, что и стало причиной распространения пожаров в регионе.

Режим ЧС введен по всей территории Иркутской области, Красноярского края, в одном муниципальном районе Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 42 субъектах России. Сегодня, 1 августа, введен режим ЧС в лесах республики Якутия.

По данным Рослесхоза и МЧС, ежегодный ущерб от лесных пожаров в стране составляет 20 млрд руб., из которых четверть приходится на стоимость утраченной древесины и 75% — на восстановительные работы.

Подробнее о потерях от лесных пожаров в Сибири читайте в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».